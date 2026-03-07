Kadın Cinayetlerinde Tahliyeler Endişe Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Cinayetlerinde Tahliyeler Endişe Yarattı

07.03.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, tahliye edilenlerin 5 kadın cinayeti işlediğini açıkladı.

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "11. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen hükümlülerin 5 kadın cinayeti işlediğini" ileri sürerek, cezasızlık politikalarını eleştirdi ve "Kadınlar gerçekten panik halindeler, korkuyorlar ve endişe içindeler" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde kadınların güvenliği ve artan kadın cinayetleri bir kez daha tartışma konusu oldu. 2025 yılından 2026 yılının Şubat ayına kadar 316 kadın erkek cinayetine kurban giderken yüzlerce kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadınların, güvenlik endişeleri her geçen gün artarken ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, 11. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilen hükümleri tarafından 5 cinayet işlendiğini öne sürdü.

11.Yargı Paketi'nin yeni yürürlüğe girdiği dönemdeki sözleirni hatırlatan Osmanoğulları, "Kadınlar gerçekten panik halindeler, korkuyorlar ve endişe içindeler. Bunda çok da haksız olmadıklarını gördük. Bizim verilerimize göre, 11. Yargı Paketi ile salınan suçlular tarafından işlenen 5 kadın cinayeti var. Bu korkunç bir rakam. Bunlardan bir tanesi kız çocuğu. Aslında bunlar önlenebilirmiş. Bu failler serbest bırakılmasaymış, o hak ettikleri cezayı sonuna kadar çekmiş olsalardı bu kadınlar şu an hayatta olacaktı" dedi.

"sas suçlu sadece failler mi?

Yaşanan cinayetlere örnek veren Osmanoğlulları, şöyle konuştu:

"En son Van'da bir kadın cinayeti var. Öldürülen kadının annesinin röportajlarıbda defalarca polise gittiğini, defalarca şikayetçi olduğunu ama hiçbir önlem alınamadığını söylüyor. Yine Yargı Paketi ile salıverildikten 3 gün sonra Diyarbakır'da Rojda'yı öldüren şahıs da aynı şekilde. Rojda da şikayet ediyor, koruma istiyor ama hiçbir önlem alınmıyor. O yüzden aslında buradan şunu sormak lazım: Esas suçlu kim? Esas suçlu sadece failler mi, yoksa o failleri bu şekilde serbest bırakan, onlara güç verenler mi?"

"Tablo hiç değişmedi, kadınlar açısından daha da kötüleşti"

Ben bu mücadeleye ilk başladığımda açıklamalar yaptığımda 'her gün ya da iki günde bir kadın öldürülüyor' diyordum. Ama şimdi 24 saatte 6 kadının öldürüldüğü bir ülke haline geldik. Bütün bunlara baktığımızda kadınlar için yolunda giden bir şey yok. Bunun sebebine baktığımızda ise bizi yöneten siyasi iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı kadın düşmanı politikaları görüyoruz. Geçen sene 8 Mart ile bu seneki 8 Mart arasında bu düşmanca politikaların daha da hayata geçirilmeye çalışıldı. Çünkü 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiler ve 10 yıllık bir programa yaydılar. Bu aile yılıyla birlikte her alanda kadını kamusal alandan çekip eve kapatan politikalar hayata geçirilmeye çalışıldı. Kadın cinayetlerini önlemeye ilişkin hiçbir somut adımın atılmadığını görüyoruz. Bu yüzden tablo hiç değişmedi, kadınlar açısından daha da kötüleşti."

"Cezaevlerini adeta birer suç akademisi haline getirmişsiniz"

"Kadınlar güvende mi" sorusuna da yanıt veren Osmanoğlulları, şunları söyledi:"

"Bir kadın olarak kendimizi nasıl güvende hissedelim? İki gün önce İstanbul'da bir anne ve kız çocuğunun cansız bedeni denizde çıkarıldı. Anne önce kendisi istismara uğruyor ve onunla evlenmek zorunda kalıyor. Daha sonra aynı şeyin çocuğunun başına geldiğini öğreniyor ve 3 yıllık bir hukuk mücadelesi veriyor. Bu üç yıl boyunca verdiği hukuk mücadelesinde hiçbir sonuç elde edemiyor. O kadını ve o çocuğu koruması gereken bakan nasıl bir açıklama yaptı? O bakan kadın örgütlerini suçluyor, kadınları suçluyor. 'Olayı çok abarttılar, gündem ettiler' diyor. O annenin ve o kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı. Onun katili, sorumlusu kim? Bakan, mücadele veren kadınları suçluyor. Yargı paketleriyle suçlular sokağa salınıyor. Bu sokağa salınan suçlular da salınır salınmaz kadınları ve çocukları öldürüyor. Siz bir taraftan suçluları alıp sokağa salıyorsunuz. Cezaevlerini adeta birer suç akademisi haline getirmişsiniz. Hiçbir rehabilitasyon olmadan o kişiler sokağa salınıyor. Diğer taraftan kadın düşmanı politikalar hayata geçiriliyor, her gün kadınları hedef alan söylemler kullanıyorsunuz. Failler de kendilerinde bu gücü ve hakkı buluyor. Sokak ortasında öldürülüyoruz. O yüzden kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil."

"5-10 yıl öncesine kıyasla daha az güvende hissediyorum"

İzmir'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan kadınların da ortak mesajı kendilerini "güvende hissetmmeleri" oldu. Damla Özemir isimli vatandaş geçmiş yıllarla kıyas yaparak, "İzmir'de diğer şehirlere nazaran kendimi daha güvende hissediyorum ama burada da kendimi zaman zaman güvende hissetmediğim oluyor. Belki 5-10 yıl öncesine kıyasla daha az güvende hissediyorum. Bu ülkede güvenli bir yaşamımız yok. Aksini söylemek abes olur. Her gün bu kadar kadın cinayetinin olduğu, katillerin dışarıda serbestçe gezebildiği, yeterli cezayı almadığı bir ülkede ben de hiçbir kadın gibi kendimi güvende hisetmiyorum" dedi.

"Sokaklarda rahat yürüyemiyoruz"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Ne gece ne gündüz ne sokakta ne iş yerinde ne evimde güvende hissetmiyorum. Bugün Türkiye'de bir kadın sokakta katanayla öldürülüyorsa, iş yerinde yanarak ölüyorsa, bir kadın mobbinge, şiddete ya da tecavüze uğradığını söylemesine ve tüm kurumlara çağrı yapmasına rağmen hayatını kaybediyorsa güvende değiliz. Sokaklarda rahat yürüyemiyoruz. Kendi kurduğumuz şehirlerde kendi kurduğumuz hayatlarda rahat yaşayamıyoruz" diye konuştu.

"Her zaman tetikteyim"

Ulaşımda dahi tedirgin olduğunu kaydeden Eylül Ergun isimli vatandaş, "Hiçbir zaman, Türkiye'nin hiçbir yerinde kendimi güvende hissetmiyorum. Aynı isimli iki kadın aynı gün içinde öldürüldü. Artık bu 'tesadüfler' bile gerçekleşiyorsa bizim de sayılı günümüz vardır.

Sosyal hayatta katılımda her zaman endişem oluyor. Güvendiğim bir çevre yanımda olmadan hiçbir yere tek başıma yürümem söz konusu değil yılladır. Toplu taşıma kullanımı ya da gece tek taksiye bindiğimde her zaman tetikteyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerinde Tahliyeler Endişe Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz
Türkiye Kupası’nda format değişti Türkiye Kupası'nda format değişti
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler

11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
10:06
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:06:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerinde Tahliyeler Endişe Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.