Kadın doğum asistanı Pelin Pınar Gaziosmanpaşa'da 8. kattaki balkondan düşerek öldü - Son Dakika
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Kadın doğum asistanı Pelin Pınar Gaziosmanpaşa'da 8. kattaki balkondan düşerek öldü

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Kadın doğum asistanı Pelin Pınar Gaziosmanpaşa\'da 8. kattaki balkondan düşerek öldü
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Kadın doğum asistanı Pelin Pınar Gaziosmanpaşa\'da 8. kattaki balkondan düşerek öldü
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Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekim olan Dr. Pelin Pınar, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünün ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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