Kadın Dostu Kentler Programı 3. Aşamaya Geçti

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA), Avrupa Birliğinin (AB) finansal desteği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığıyla uygulanacak Kadın Dostu Kentler Programı'nın üçüncü aşaması için imza töreni yapıldı.

İlk aşaması 2006-2010, ikinci aşaması 2011-2015 yıllarında yürütülen Kadın Dostu Kentler Programı kapsamındaki çalışmalarla, kamusal politikaların kapsayıcılığının artırılması, cinsiyet eşitliği bakışının yerel kamu politikasının her aşamasına yerleştirilmesi ve bunun katılımcılığı artırarak yapılması hedeflendi.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, birlik binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugün Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. fazının başladığını duyurmak için bir araya geldik. Bu adım, kadınların kentlerdeki yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek adına büyük dönüm noktasıdır." dedi.

Belediyelerin gerçekleştirdiği proje ortaklıklarını değerli bulduklarını ve desteklediklerini aktaran Yıldız, programın kapsamının yalnızca kadınlara yönelik olmadığını, aynı zamanda kentim tüm sakinleri için daha yaşanılabilir ortam oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Yıldız, "Bu noktada belediyelerimize kadın dostu kentler vizyonu kazanılması konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Biz de TBB olarak belediyelerimizin bu sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeleri için yeni projeler geliştirmeye ve belediyelerimize destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Şehirlerin gelişimine önemli katkılar sunacak"

UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan ise projenin 3. aşamasına ilişkin, "25 belediyenin burada oynayacağı öncü rolle hem kadın erkek eşitliği çerçevesinde önemli katkıda bulunulacak hem yerelde eylem planları oluşturulacak hem sistem ve mekanizmalar geliştirilecek. Böylece uzun soluklu etkiler ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski da projeyle kadın haklarının ve kadın dostu şehirler anlayışının güçlendirilmesi gibi amaçların güdüldüğünü söyledi. Ossowski, "Politika her ne şekilde olursa olsun yerelde yürütülmektedir ve politikaların yerelde yürütüldüğü düşünüldüğünde TBB ile yürütülen bu ortaklık ve 25 belediye üzerinden devam ettirilecek bir projenin çok büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise yerel yönetimlerle farklı konulardaki kapasitelerinin güçlendirilmesiyle ilgili kapsamlı projeler yürüttüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.