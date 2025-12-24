Bandırma'da Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri Başladı - Son Dakika
Bandırma'da Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri Başladı

24.12.2025 15:56  Güncelleme: 17:29
Bandırma Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri'ni Eski Belediye Binası Kapalı Çarşı'da düzenledi. Etkinlik, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri, Eski Belediye Binası Kapalı Çarşı'nda kapılarını açtı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Kadın girişimcilerimize destek olmak, dayanışmayı büyütmek ve yılbaşı coşkusunu kentimizde hep birlikte yaşamak için bu güzel organizasyonu hayata geçirdik" dedi.

Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Eski Belediye Binası Kapalı Çarşı'da kurulan stantlarda, Bandırmalı kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, hem yılbaşı coşkusunu kentte yaşatmayı hem de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor. Etkinlik alanında; takıdan tekstile, süs eşyalarından hediyelik ürünlere, el işi dekoratif objelerden yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Açılışa, Susurluk Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'nın müzikleri eşlik etti.

"Birbirinden güzel ürünleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, kadınların üretimdeki rolüne dikkat çekerek, bu tür organizasyonların dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurguladı. Mirza, "Üreten kadınlarımızın emekleriyle hazırlanan birbirinden güzel ürünleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın girişimcilerimize destek olmak, dayanışmayı büyütmek ve yılbaşı coşkusunu kentimizde hep birlikte yaşamak için bu güzel organizasyonu hayata geçirdik" dedi.

"Üreten kadın, güçlü toplum"

Etkinlik alanını gezen Başkan Mirza, stantları ziyaret ederek üretici kadınlarla sohbet etti. Mirza, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı organizasyonun hazırlanmasında büyük emek veren Kent Konseyi Kadın Meclisimize ve Bandırma Kent Konseyimize, ayrıca açılışımıza renk katan Susurluk Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri'nin, sadece bir alışveriş etkinliği olmadığını vurgulayan Mirza, kadınların ekonomik hayatta daha görünür olması ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin önemine dikkat çekti. Başkan Mirza, "Üreten kadın, güçlü toplum" sözleriyle kadın emeğinin toplumsal kalkınmadaki yerine vurgu yaptı.

31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir

Kadın El Emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri, 31 Aralık'a kadar Eski Belediye Binası Kapalı Çarşı'da ziyaret edilebilecek. Bandırma Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

