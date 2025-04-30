Kadın Emeği Günleri Etkinliği Açıldı

(İSTANBUL) - Kadınların farklı alanlarda desteklenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İBB Kadın ve Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Kadın Emeği Günleri" etkinliğinin açılışı yapıldı. Etkinlik, 28 Haziran'a kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin bahçesinde devam edecek.

Ataşehir Belediyesi ve İBB Kadın iş birliğiyle düzenlenen Kadın Emeği Günleri'nin açılışı yapıldı. Kadınların el emeği ürünlerini sergiledikleri stantlar, 28 Haziran'a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulmaya devam edecek.

Açılışa katılarak el emeği ürünleri inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, projeyle kadınların üretime ve ev ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Özel ürünlerin bulunduğu stantlarda; Anneler Günü'ne özel anlamlı bir hediye arayanlar için de el emeği tasarımlar, takılar, örgüler, dekoratif objeler, ahşap, seramik ve keçe ürünler yer alıyor. Daha fazla kadın girişimcinin yararlanabilmesi ve emeklerinin karşılık bulabilmesi için toplam 25 adet standın bulunduğu sergide, her stantta iki kadın ürünlerini sergiliyor.

Her hafta farklı kadın girişimcilerin stantları kullanacağı Kadın Emeği Günleri etkinliğinden toplam 450 civarında kadının faydalanması hedefleniyor.

Yeni başvurular, Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 2 (10/7) adresinde yer alan Ataşehir Kadın Çalışmaları Birimi'nden (0216 580 99 97) ve 'https://ebelediye.atasehir.bel.tr' adresi üzerinden yapılabilecek.

Stant açacak girişimci kadınlarda aranan şartlar ise şunlar:

-Stant alanlarına katılımcı, ürünlerini kendisi getirecektir.

-Stantlarda sadece kadın el emeği tekstil, dekoratif ürünler satılmaktadır, gıda satışı bulunmayacaktır.

-Etiketli/fabrikasyon ürünlerin satışı yapılmayacaktır.

-İki gün öncesinden belirtilen saat ve lokasyonlara mazeretsiz katılım göstermeyen girişimciler listeden çıkarılacaktır.

-Kadın girişimciler, kooperatifler ve dernekler başvuruda bulunabilirler.