Kadın Esnaftan Fiyat Şikayeti - Son Dakika
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Kadın Esnaftan Fiyat Şikayeti

Gülizar Biçer Karaca, 8 Mart'ta pazarcı kadınları ziyaret etti, enflasyon ve yüksek fiyatlar konuşuldu.

07.03.2025 15:54
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(DENİZLİ) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla pazarda çalışan kadınları ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi. Soğan fiyatlarının bile her hafta arttığını belirten bir pazarcı, "Soğan mutfağın direği, fiyatını söylerken ben gerçekten utanıyorum. Poşetin kilosu 80 lira. Benim mecburen para kazanmam lazım ama 25'e alıp 30 liraya satıyorsak... Bu gidişle taneyle alınacak" dedi.

Gülizar Biçer Karaca, seçim bölgesi Denizli'de pazar esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi. Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla sohbet etti, küçük birer hediye verdi. Kadınlar ise Biçer'e teşekkür ederek, en büyük isteklerinin kadınların öldürülmemesi olduğunu ifade etti.

Karaca'ya sorunlarını anlatan bir pazarcı, "Soğan 30, patates 25 lira. Enflasyon nasıl düşüyor gelip bir baksınlar. Şu anda enflasyon en tepede, hala kaç gösteriyorlar. Sizin gibi pazara çıkıp bir baksınlar ben onu istiyorum. Her şeyin fiyatı aldı başını gitti" ifadelerini kullandı.

Bir kadın pazarcı ise, "Soğan mutfağın direği, fiyatını söylerken ben gerçekten utanıyorum. Poşetin kilosu 80 lira. Benim mecburen para kazanmam lazım ama 25'e alıp 30 liraya satıyorsak... Bu gidişle taneyle alınacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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