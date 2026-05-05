Kadın Girişimciliği Destekleyen Program Erzurum'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Girişimciliği Destekleyen Program Erzurum'da

Kadın Girişimciliği Destekleyen Program Erzurum\'da
05.05.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek için 'Zirvede Kadın Var' programı düzenlendi.

Erzurum'da kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla "Zirvede Kadın Var-Erzurum'da Buluşuyoruz" programı düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, ETSO meclis salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Zirvede Kadın Var Platformu Kurucusu ve Proje Lideri Seyhan Koçak, bütün kadınların hikayelerinden yola çıkarak söz konusu platformu kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde de bu tarz programlar düzenlediklerini belirten Koçak, "Birbirimize dokunduğumuz sürece kadının mücadele hikayesinin daha anlamlı olduğunu düşünerek bu platformu kurmak istemiştim. Bambaşka hikayeler var ve bugün de bambaşka hikayeler göreceğiz." dedi.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise maden sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci olarak yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Sorumluluk duygusunun kendisini ayakta tuttuğunu dile getiren Alioğulları, şunları kaydetti:

"Kadınlar her alanda vardır diyebilmek için çalışmaya devam ettim. Kadınlarımız her alanda farkını ortaya koyuyor. Tarihten bugüne başarıya ortak olmuş, bugün de üretmeye devam eden çok güçlü kadın potansiyeline sahibiz. Üreten kadın güçlü gelecek demektir. Üreten kadın, sadece kendi hayatını değil, bir ailenin, bir toplumun, hatta bir ülkenin geleceğini değiştireceğini biliyoruz. Kadın istihdamı arttıkça refahın artacağını, kadın girişimciliği güçlendikçe yarınların daha sağlam olacağını çok iyi biliyoruz. Ama asıl başarı sadece kendi başarımızı yazmak değil, başkasının başarısını alkışlayabilmektir. Çünkü kadın kadının rakibi değil yol arkadaşıdır."

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'ın da konuşma yaptığı program, kadın girişimcilerin yer aldığı oturumla tamamlandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimciliği Destekleyen Program Erzurum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:33:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciliği Destekleyen Program Erzurum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.