Konak'ta "Kadın Hakları Açısından Medeni Kanun" Başlıklı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

17.02.2026 16:38  Güncelleme: 18:04
Konak Belediyesi, Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla 'Kadın Hakları Açısından Medeni Kanun' başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Avukat Efsun Matur, toplantıda Medeni Kanun'un kadınların toplumsal ve hukuki statüsündeki değişimleri vurguladı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nce, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Kadın Hakları Açısından Medeni Kanun" başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kadın Haklarını Koruma Derneği'nden avukat Efsun Matur, Türk Medeni Kanunu'nun kadınların toplumsal ve hukuki statüsünde yarattığı köklü değişimlere dikkati çekti.

Zeytinlik Semt Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kadın Haklarını Koruma Derneği'nden avukat Efsun Matur, Türk Medeni Kanunu'nun kadınların toplumsal ve hukuki statüsünde yarattığı köklü değişimlere işaret etti. Medeni Kanun'un kabulüyle kadınların miras, boşanma ve velayet gibi temel haklar konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Matur, kanunun kadın-erkek eşitliği yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Bilgilendirme sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan avukat Matur, özellikle aile hukuku, mal paylaşımı ve nafaka konularında merak edilen başlıklara değindi.

"Eşit ve adil bir toplum kadınların güçlenmesiyle mümkün"

Medeni Kanun'un kabulünün Türkiye'de kadın hakları açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri olan Medeni Kanun, kadınların birey olarak toplumda eşit haklara sahip olmasının temelini oluşturmuştur. Biz de Konak Belediyesi olarak kadınların haklarını bilmesi, bu haklara sahip çıkması ve hayatın her alanında güçlü bireyler olarak var olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eşit ve adil bir toplum ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündür."

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
