Kadın Hakları Günü'nde Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Kadın Hakları Günü'nde Eşitlik Vurgusu

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı, kadın hakları için mücadelenin süreceğini vurguladı.

05.12.2024 14:21
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CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taybıllı mesajında, 5 Aralık 1934'ün, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanındığı, Cumhuriyetin en önemli reformlarından birinin hayata geçtiği tarih olarak kadın hakları mücadelesinin gurur günü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve Cumhuriyetin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınını sadece ev içinde değil, toplumun her alanında eşit bir birey olarak gördüğünü ifade eden Taybıllı, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün, 'Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarıdan fazla zayıflamış olur' sözü, kadınların toplumsal hayattaki rolüne verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Atatürk'ün öncülüğünde, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hayata geçirilen bu reform, yalnızca bir hakkın teslimi değil, kadınların yaşamın her alanında eşit bir birey olarak yer almasının başlangıcıdır. Ancak bu kazanım, mücadelenin sonu değil, başlangıcıdır. Bugün, kadınlarımızın hala iş hayatında, siyasette ve toplumsal yaşamda maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, şiddete ve eşitsizliğe karşı mücadeleyi sürdürmek, CHP'nin en büyük önceliklerinden biridir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadınların hayatın her alanında eşit haklarla yer almasını savunmaya devam edeceğiz. 5 Aralık, geçmişte elde edilen kazanımları kutlama günü olduğu kadar, gelecekte eşit ve özgür bir Türkiye'yi inşa etme yolunda sorumluluklarımızı hatırlatma günüdür. Çünkü biliyoruz ki, kadınlarını geri bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur. Kadınlarımızla hep birlikte omuz omuza, daha eşit bir Türkiye için mücadeleye devam."

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu da yayımladığı mesajda, Türk kadınının 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini, bundan sonra ilk olarak belediye ve muhtarlık seçimlerine katılan kadınların 1935'de yılında yapılan seçimlerde 17 milletvekili ile mecliste yer aldığını belirtti.

Cumhuriyet'in ilanı ile kadınların çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ederek her alanda çalışma hayatına girmeye başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetle birlikte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu yönde yasal düzenlemeler yapılmışsa da, bugün hala kadınlarımız eşitlik mücadelesi vermektedir. Maalesef nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında yeterince yer almamaktadır. Kız çocuklarının eğitim alması, kadın istihdamını arttıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır. Tüm bunların yapılabilmesi için de kadın bakış açısına sahip kadın milletvekili sayısının artmasının gerekmektedir.

Edirne Barosu Aile ve Kadın Hakları Komisyonu olarak Ulu Önder Atatürk'ün 'Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin?' tespitinden yola çıkarak her zaman kadının haklarının sağlanması yönündeki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: AA

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