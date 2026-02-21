Nazlıaka "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli"Nde Konuştu: "Bu Ülkede Kadınların Hayatı Pamuk İpliğine Bağlı"

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye'de kadınların hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyleyerek, " İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası'nı budamaya kalkanlar, 'Medeni Kanun'u sil başkan yazacağız' diyenler kadınların en temel hakkına dahi sahip çıkamamaktadırlar" dedi.

Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'nca "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli" düzenlendi.

Sol Parti Sözcüsü İlknur Başer, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, "Bu ülkeyi karanlığa boğmak isteyenlere; açlık, sefalet ve yoksulluk içindeki milyonların çelişkileri görmemesi için dini bir örtü olarak kullananlara karşı bu ülkelinin aydınlık geleceğini savunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Nazlıaka'da kadınların en temel hakkı olan "yaşam hakkı" için mücadele eder noktada olduklarını söyledi.

Nazlıaka şunları kaydetti:

"Daha 7 gün önce 6 kız kardeşimiz erkek şiddetiyle hayattan koparıldı. ve bu 6 kız kardeşimizin 3'ü koruma kararına rağmen hayattan koparıldı. Bu kardeşlerimiz sistemli olarak şiddet görmüş, şikayet etmiş, devletten yardım istemiş, müracaat etmiş, 'Evet, sen tehdit altındasın' demişler. Koruma ve uzaklaştırma kararı çıkarmışlar. Buna rağmen yaşamını kaybetmişler. Yani göz göre göre yaşamını kaybetmişler. Çünkü bu ülkede kadınların hayatı pamuk ipliğine bağlı. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası'nı budamaya kalkanlar, 'Medeni Kanun'u sil başkan yazacağız' diyenler kadınların en temel hakkına dahi sahip çıkamamaktadırlar."

Panelin sonunda Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Aylin Nazlıaka ve İlknur Başer'e çiçek takdim etti.