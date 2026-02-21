Nazlıaka "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli"Nde Konuştu: "Bu Ülkede Kadınların Hayatı Pamuk İpliğine Bağlı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazlıaka "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli"Nde Konuştu: "Bu Ülkede Kadınların Hayatı Pamuk İpliğine Bağlı"

21.02.2026 20:51  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, düzenlenen panelde kadınların yaşam hakkı ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı mücadele ettiklerini vurguladı. Sol Parti Sözcüsü İlknur Başer ise dini araç olarak kullanan güçlere karşı aydınlık bir gelecek savunusu yaptıklarını ifade etti.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Türkiye'de kadınların hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyleyerek, " İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası'nı budamaya kalkanlar, 'Medeni Kanun'u sil başkan yazacağız' diyenler kadınların en temel hakkına dahi sahip çıkamamaktadırlar" dedi.

Sol Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'nca "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli" düzenlendi.

Sol Parti Sözcüsü İlknur Başer, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki panelde yaptığı konuşmada, "Bu ülkeyi karanlığa boğmak isteyenlere; açlık, sefalet ve yoksulluk içindeki milyonların çelişkileri görmemesi için dini bir örtü olarak kullananlara karşı bu ülkelinin aydınlık geleceğini savunmaktan onur duyuyoruz" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Nazlıaka'da kadınların en temel hakkı olan "yaşam hakkı" için mücadele eder noktada olduklarını söyledi.

Nazlıaka şunları kaydetti:

"Daha 7 gün önce 6 kız kardeşimiz erkek şiddetiyle hayattan koparıldı. ve bu 6 kız kardeşimizin 3'ü koruma kararına rağmen hayattan koparıldı. Bu kardeşlerimiz sistemli olarak şiddet görmüş, şikayet etmiş, devletten yardım istemiş, müracaat etmiş, 'Evet, sen tehdit altındasın' demişler. Koruma ve uzaklaştırma kararı çıkarmışlar. Buna rağmen yaşamını kaybetmişler. Yani göz göre göre yaşamını kaybetmişler. Çünkü bu ülkede kadınların hayatı pamuk ipliğine bağlı. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshedenler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası'nı budamaya kalkanlar, 'Medeni Kanun'u sil başkan yazacağız' diyenler kadınların en temel hakkına dahi sahip çıkamamaktadırlar."

Panelin sonunda Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Aylin Nazlıaka ve İlknur Başer'e çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Aylin Nazlıaka, Sol Parti, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka 'Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli'Nde Konuştu: 'Bu Ülkede Kadınların Hayatı Pamuk İpliğine Bağlı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü

20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Konya’da ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Konya'da ilk gol geldi ancak ofsayt
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 21:18:31. #7.11#
SON DAKİKA: Nazlıaka "Türkiye'de Kadın Mücadelesi ve Laiklik Paneli"Nde Konuştu: "Bu Ülkede Kadınların Hayatı Pamuk İpliğine Bağlı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.