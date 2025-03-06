Kadın İstihdamında Eşitsizlik Soruları - Son Dakika
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Kadın İstihdamında Eşitsizlik Soruları

EMEP'li Sevda Karaca, kadınların işsizlik ve güvencesiz çalışma sorunlarını gündeme getirdi.

06.03.2025 16:49
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(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Kadın 2023" verilerini, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a sordu. Verilerin ve örneklerin, kadınları işsizliğe ya da esnek ve güvencesiz çalışmaya ittiğini belirten Karaca, "Kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışması için iktidarınızın planları nelerdir?" diye sordu.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, TÜİK'in "İstatistiklerle Kadın" 2023 verilerini, Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Karaca, erkeklerin aksine kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının da arttığını ifade ederek "Yarı zamanlı çalışanların istihdam içindeki oranı kadınlarda yüzde 16,1 iken erkeklerde yüzde 7,3 düzeyindedir ve bu başlıkta kadınların oranı yıllar içerisinde değişmemiştir. Bu durum kadınların esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkum edildiğini gösterirken; iktidarınızın kapsamını genişletmeye çalıştığı esnek çalışma politikalarının kadınlara müjde değil, esaret olduğunu ortaya koymaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"İktidarınızın 'aile yılı' ilanı bir safsatadan ibarettir"

Verilerin cinsiyet eşitsizliğinin ücret farkına etkisini de ortaya koyduğunu belirten Karaca, ayrıca hanesinde üç yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranının, kadınlarda yüzde 27,1 iken erkeklerde yüzde 90,1 olduğunu hatırlatarak, "Çocuk bakımının ev içinde kadına yüklenmesi dolayısıyla çocuklu kadınların iş bulmada zorlanması, raporun ortaya koyduğu bir gerçektir. Verilerin ve örneklerin ortaya koyduğu üzere; iktidarınızın 'aile yılı' ilanı bir safsatadan ibarettir" ifadelerini kullandı.

EMEP'li Karaca, Bakan Işıkhan'a şu soruları sordu:

"TÜİK verilerinin ortaya koyduğu üzere esnek ve güvencesiz çalışmaya ya da işsizliğe mahkum edilen kadınlara, güvenceli iş sağlamak üzere Bakanlığınızın ne tür çalışmaları bulunmaktadır? Kadınların aynı pozisyonda aynı ve hatta daha fazla çalıştığı erkek çalışanlardan daha az ücret almasının önüne geçerek kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışması için iktidarınızın planları nelerdir? Çocuk bakımı dolayısıyla istihdamdan kopan kadınların istihdama katılabilmesi için ve çalışma hayatına katıldığı taktirde çocuğunu yanında işe götürmek zorunda olan kadınların yaşadığı zorlukların giderilmesi için her işyerinde sağlıklı ve ücretsiz kreş açılmasının zorunlu olması gibi bir çalışmanız var mıdır? Çocuklarını işe götürmek zorunda kalan, çocuğun bakımını yerine getirebilmek için anne ya da babanın çocuğun yanında kalabileceği şekilde vardiya ve izin ayarlayan işçilerin ailelerini göremediği gerçeği karşısında 'aile yılı' ilanı tam olarak nereye denk düşmektedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın İstihdamında Eşitsizlik Soruları - Son Dakika

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