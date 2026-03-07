Kadın Kamu Görevlilerine 32 Saat Çalışma Süresi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Kamu Görevlilerine 32 Saat Çalışma Süresi Talebi

07.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini istedi.

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, kadın kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresinin 32 saate düşürülmesini talep etti.

Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen olarak, kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatındaki sorunlarına dikkati çekmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'de 214 bini aşkın kadın üyeyle kadınların en büyük örgütlü gücü olma sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Aydın, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların çözümü için uzun yıllardır mücadele verdiklerini ifade etti.

Kadın kamu görevlilerinin, annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştıklarına dikkati çeken Aydın, aileyi güçlendiren, çocukların ihmal edilmediği, adil ve sürdürülebilir çalışma düzeni sağlayan yeni bir modele ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Eğitim alanındaki kadın kamu görevlilerine yönelik saha araştırması

Aydın, "Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri" başlıklı saha araştırması yaptıklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin "yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini", yüzde 96'sının ise bu süreçte "özlük ve sosyal haklarının korunmasını" istediğini aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden... Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlilerinin çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir."

Kadınların çalışma hayatındaki verimliliğinin, "güçlü analık hakları"yla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, önerilerini şöyle sıraladı:

"Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı. Süt izni 2 yıla çıkarılmalı. Babalık izin süreleri artırılmalı. Tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı. Çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı. Yıllık izin süreleri, çocuk sayısına göre artırılmalı. Kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli."

Kaynak: AA

Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kamu Görevlilerine 32 Saat Çalışma Süresi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:22:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Kamu Görevlilerine 32 Saat Çalışma Süresi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.