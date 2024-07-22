Kadın Kaynakçı, Kendi Atölyesini Açarak Meslektaşlarının Sayısını Arttırmak İstiyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor.

Daha önce şantiyelerde acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı.

Türkoğlu, bir süre sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir şirketten, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında iş teklifi aldı.

İş teklifini kabul ederek kaynakçılık eğitimine alınan Türkoğlu, kısa sürede atölyede işe başladı.

Yaklaşık 100 erkekle çalışan Türkoğlu, kendi atölyesini kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor.

" Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok"

Feyzanur Türkoğlu, AA muhabirine, daha önce iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı şirkette şefinin "Bir işi temelinden öğrenmezsen güvenlik önlemini alamazsın." tavsiyesi üzerine kaynakçılık sertifikası aldığını söyledi.

Daha sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan Fener Mekanik şirketinin başlattığı proje kapsamında iş teklifi aldığını belirten Türkoğlu, "Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok. Bunu arttırmak istediklerini belirttiler. Bana 'Kaynakçılık yapar mısın?' dediler. Ben de kabul ettim." dedi.

Şirkette kaynakçılık yapan tek kadın olduğunu anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Kaynakçılık bana göre örgü örmek gibi. Bilek hassasiyeti ve ince işçilik gerektirdiği için kadınların daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de kadın kaynakçı az. İşin zorlukları var, erkek işi gibi görünüyor ama her işin zorluğu var."

Türkoğlu, severek yaptığı kaynakçılıkta kendini geliştirebilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

"Hedefim kadın kaynakçı yetiştirmek"

Kaynakçılıkla ilgili en büyük hayalinin kendi atölyesini kurmak olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışında çok fazla kadın kaynakçı görüyoruz ama ülkemizde az. Kaynakçılıkta kadın çalışana çok fırsat verilmiyor. Ben uzun süredir istiyordum. Sadece imkan verilmiyordu. Firmam bana bu imkanı sağladı, ben de bu imkanı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Hedefim kaynak atölyesi kurup, kadın kaynakçı yetiştirmek. Türkiye'de kadın kaynakçıların önünü açmak istiyorum. Beni destekleyen çok fazla kadın var. Bana kaynakçılık yapmak istediğini söyleyen çok sayıda kadın oldu. Ben bunun önünü de yavaş yavaş açıyorum. Bazı firmalar tanıdığım başka kadın kaynakçı olup olmadığını bana soruyor. Ben de elimden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyorum."