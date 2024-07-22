Kadın Kaynakçı, Kendi Atölyesini Açarak Meslektaşlarının Sayısını Arttırmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Kaynakçı, Kendi Atölyesini Açarak Meslektaşlarının Sayısını Arttırmak İstiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor. Daha önce şantiyelerde acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı. Türkoğlu, bir süre sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir şirketten, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında iş teklifi aldı. İş teklifini kabul ederek kaynakçılık eğitimine alınan Türkoğlu, kısa sürede atölyede işe başladı. Yaklaşık 100 erkekle çalışan Türkoğlu, kendi atölyesini kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor.

22.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor.

Daha önce şantiyelerde acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı.

Türkoğlu, bir süre sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir şirketten, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında iş teklifi aldı.

İş teklifini kabul ederek kaynakçılık eğitimine alınan Türkoğlu, kısa sürede atölyede işe başladı.

Yaklaşık 100 erkekle çalışan Türkoğlu, kendi atölyesini kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor.

" Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok"

Feyzanur Türkoğlu, AA muhabirine, daha önce iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı şirkette şefinin "Bir işi temelinden öğrenmezsen güvenlik önlemini alamazsın." tavsiyesi üzerine kaynakçılık sertifikası aldığını söyledi.

Daha sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan Fener Mekanik şirketinin başlattığı proje kapsamında iş teklifi aldığını belirten Türkoğlu, "Türkiye'de çok fazla kadın kaynakçı yok. Bunu arttırmak istediklerini belirttiler. Bana 'Kaynakçılık yapar mısın?' dediler. Ben de kabul ettim." dedi.

Şirkette kaynakçılık yapan tek kadın olduğunu anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Kaynakçılık bana göre örgü örmek gibi. Bilek hassasiyeti ve ince işçilik gerektirdiği için kadınların daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de kadın kaynakçı az. İşin zorlukları var, erkek işi gibi görünüyor ama her işin zorluğu var."

Türkoğlu, severek yaptığı kaynakçılıkta kendini geliştirebilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

"Hedefim kadın kaynakçı yetiştirmek"

Kaynakçılıkla ilgili en büyük hayalinin kendi atölyesini kurmak olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışında çok fazla kadın kaynakçı görüyoruz ama ülkemizde az. Kaynakçılıkta kadın çalışana çok fırsat verilmiyor. Ben uzun süredir istiyordum. Sadece imkan verilmiyordu. Firmam bana bu imkanı sağladı, ben de bu imkanı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Hedefim kaynak atölyesi kurup, kadın kaynakçı yetiştirmek. Türkiye'de kadın kaynakçıların önünü açmak istiyorum. Beni destekleyen çok fazla kadın var. Bana kaynakçılık yapmak istediğini söyleyen çok sayıda kadın oldu. Ben bunun önünü de yavaş yavaş açıyorum. Bazı firmalar tanıdığım başka kadın kaynakçı olup olmadığını bana soruyor. Ben de elimden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyorum."

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, İskenderun, Türkoğlu, Termal, Hatay, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kaynakçı, Kendi Atölyesini Açarak Meslektaşlarının Sayısını Arttırmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Kaynakçı, Kendi Atölyesini Açarak Meslektaşlarının Sayısını Arttırmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement