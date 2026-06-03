Kadın Kooperatifi Gelir Sağlıyor - Son Dakika
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Kadın Kooperatifi Gelir Sağlıyor

03.06.2026 11:13
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Çay Kadın Kooperatifi, kadınların ürettiği unlu mamullerle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifinin kursiyerleri, ürettikleri unlu mamullerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Afyonkarahisar Valiliği desteğiyle 2021'de Cedit Mahallesi'nde Kadın Kültür Evleri bünyesinde kurulan Çay Kadın Kooperatifinde kadınlar katıldıkları kurslarda çeşitli meslekler öğreniyor.

Kooperatif bünyesinde çalışan 17 kadın, pastalar, şerbetli ve sütlü tatlılar, kentin yöresel bükmesi, simit ile poğaça yapıyor. Kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri ürünleri, valilik, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde kurulan stantların yanı sıra sosyal medya kanalıyla satarak gelir elde ediyor.

"Bütün çalışanlar kadın"

Çay Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nur Banu Özkan, AA muhabirine, satışlardan elde ettikleri gelirle çalışanların ücretini ödediklerini söyledi.

Yeni şubeler açmak için projeler ürettiklerini dile getiren Özkan, "Bütün çalışanlarımız kadın. Şoförümüz bile kadın, şubelere ürünlerin dağıtımını yapıyor. Kadın kooperatiflerine çok değer veriyorum. Çok önemli bence. Çünkü kendi ayakları üzerinde durabiliyor, üretim yapabiliyorlar. Buradan ayrılsalar bile kendi işletmelerini açabilirler. Bir meslek öğreniyorlar. Pasta eğitimleri de veriyoruz." diye konuştu.

"Yeni şubeler yeni projelerimiz var"

Başkan Yardımcısı Atike Küçükakın da kooperatif bünyesinde üretimden satışa kadar her şeyi kadınların yaptığını ifade etti.

Kadınlara destek vermenin en büyük amaçları olduğunu dile getiren Küçükakın, "Çalışan sayısını artırmayı planlıyoruz. Yeni projeler geliştirme hedefimiz var." dedi.

Kursiyer Gülcihan Gencer, kooperatif bünyesinde 3 yıl eğitim aldığını ve güzel şeyler öğrendiğini, bu sayede ekonomik özgürlüğünü sağladığını kaydetti.

Ürünlerin dağıtımını yapan şoför Şule Demirtaş da kadınlarla çalışmanın çok verimli olduğunu kaydetti.

Çalışma ortamının keyifli olduğunu ifade eden Demirtaş, bazen mutfağa da geçtiğini, sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çay, Son Dakika

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