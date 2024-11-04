Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası 2 Milyon TL Kazanç Sağladı - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası 2 Milyon TL Kazanç Sağladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 ürün satışı gerçekleştirerek 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç elde etti. Mağaza, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlıyor.

04.11.2024 11:45  Güncelleme: 12:33
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 adet ürün satışı gerçekleştirerek 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç sağladı.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlamak için Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı Eylül 2022'de açtı. İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza, 32 kooperatife ulaştı. 32 kooperatifin yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 adet ürünü satıldı. Rafları süsleyen el emeği göz nuru ürünlerden 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç sağlandı.

Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılan yabancı şehir heyetleri de Belediye'nin Kadın Kooperatifleri Satış Mağazası'nı ziyaret etti. Kooperatif ürünlerine yoğun ilgi gösteren heyetler, 20 bin 229 TL'lik ürün satın aldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getirdi. Mağazada kooperatiflere raf tahsisinin olduğu konsinye satış modelinin uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, "Şimdi yeni hizmete açtığımız Antalya Lokantamız da menüsünde bulunan erişte, tarhana, zeytin gibi yöresel lezzetlerimizi buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya Lokanta'mızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza'mızdan bu özel zeytini alabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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