Kadın Liderler, Küresel Krizleri Tartıştı
28.03.2026 17:36
STRATCOM 2026'da kadın liderler, küresel krizlerin etkilerini ele aldı ve çözüm yollarını aradı.

"STRATCOM (Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi) 2026" kapsamında "Kadın Liderler Perspektifinden Küresel Krizler ve Gelecek Arayışı" Paneli düzenlendi."

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Üyesi ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihal Eminoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan panele, Lübnan Parlamento Üyesi Halima Kaakour, Bosna Hersek Milletvekili Rejhane Derviseviç, Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Majda Alfallah, Forward Thinking'den Cecily Baylıss ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Kanat, buradaki konuşmasında, STRATCOM'un "yerinde ve zamanında" yapıldığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Birçok küresel krizin yaşandığı bir dönemde bir araya geldiklerinin altını çizen Kanat, bunların kadınları da etkilediğine dikkati çekti.

Gazze'deki durum

Kanat, mevcut durumun en büyük sonuçlarından birinin; uluslararası düzenin çökmesi olduğunu ve bunun savaşları, zulümleri ve felaketleri engellemeyen bir düzen içerisinde yaşandığını dile getirdi.

Dünyada yaşanan mevcut krizlerden örnekler veren Kanat, uluslararası hukuka uyulmamasının bir meşruiyet krizine sebep olduğunu söyledi.

Kanat, bunun en çok Gazze'de görüldüğüne dikkati çekerek, "Gazze'de uluslararası toplumun eylemsizliği, tarihin en büyük soykırımlarından birine neden olmuştur." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Lübnanlı Milletvekili Kaakour, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını anlatarak, bu saldırılarda birçok çocuğun hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Lübnan'daki sağlık sisteminin tamamen çökmüş durumda olduğuna işaret eden Kaakour, 1 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini anımsattı.

Kaakour, ülkedeki kadın ve çocukların temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığını ifade ederek, İsrail'in ihlallerinin çoğunun "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Kadın liderlerin önemi

Alfallah da kadınların barışın sürdürülmesi ve korunması noktasında çok önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, kadınların liderliğinin etkisinin önemine değindi.

Kadın liderlerin, çok önemli ve gerekli bir perspektif sunduğunu anlatan Alfallah, bu perspektifin oldukça kapsamlı olduğunu aktardı.

Derviseviç de etkinlikte olmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, kalıcı çözümlerin uygulanması için katılımcı süreçlerin işletilmesi gerektiği mesajını verdi. Bosna Hersekli milletvekili, toplumun gerçekten daha istikrarlı ve dirençli bir gelecek istemesi durumunda, kadınların güçlendirilmesi ve değişimin ortakları olması gerektiğini söyledi.

Baylıss de "farkındalık" kavramının tek başına değişim yaratmadığına işaret ederek, kadın ve kız çocuklarına yönelik fonların artması gerektiğinin altını çizdi. Kadınların toplum tarafından bakılmayan yerlerde "zaten liderlik" yaptığını vurgulayan Baylıss, bu duruma ilişkin örnekler verdi.

Kaynak: AA

