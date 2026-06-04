Kadın Motosikletçi Kaplan'ın Roma Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Motosikletçi Kaplan'ın Roma Yolculuğu

Kadın Motosikletçi Kaplan\'ın Roma Yolculuğu
04.06.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli Bengisu Ayça Kaplan, kadınları teşvik etmek için motosikletle Roma'ya yolculuk yapacak.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan devlet memuru ve dövme sanatçısı Bengisu Ayça Kaplan (35), çocukluk hayalini gerçekleştirmek ve kadınların her alanda var olabileceğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle İzmir'den İtalya'nın başkenti Roma'ya tek başına yolculuğa çıkacak.

Karşıyaka Adliyesi'nde 11 yıldır mübaşir olarak görevli, dövme sanatçısı Bengisu Ayça Kaplan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek ve kadınların her alanda var olabileceğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle İzmir'den İtalya'nın başkenti Roma'ya tek başına yolculuğa hazırlanıyor. Kaplan, 22 Haziran'da başlayacağı yolculuk ile 9 günde Roma'ya ulaşmayı amaçlıyor. Kaplan, İzmir'den kara yoluyla Çeşme'ye geçeceğini, ardından feribotla Sakız Adası'na ulaşacağını, buradan Atina'ya ve sonrasında İtalya'nın Bari kentine geçerek Roma'ya ulaşacağını ifade etti. Roma yolculuğunun uzun yıllardır kurduğu bir hayal olduğunu belirten Kaplan, "Çocukluk hayalimdi. Barbie bebekleri çok severdim. Onun da bir skuteri vardı. Merakım böyle başladı. Şimdi vitesli motosikletle bu yolculuk için hazırlıklarımı tamamlıyorum. İlk Avrupa deneyimim olacak. Yolculuğun tamamında sadece kara yolunu değil, deniz yolunu da kullanacağım. Çok heyecanlıyım" dedi.

'DÜNYADA BUNU YAPAN KADINLAR VAR'

Yolculuğu tek başına yapmayı özellikle tercih ettiğini söyleyen Kaplan, "Motosiklet kullanan çok sayıda erkek arkadaşım var. Bana eşlik edebilirlerdi ancak bunu kabul etmedim. Bir kadının bunu tek başına yapabildiğini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak, eril bir şey değildir. Bu seyahat için illa bir erkeğe ihtiyaç yok. Bunu da göstermek istedim. Asla cinsiyetçi biri değilim. Ben bunu kadın cesareti adına tek başıma yapmaya karar verdim. Dünyada bunu yapan kadınlar var. Onların cesaretleri de çok hoşuma gidiyor. Roma'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek festivale katılacağım. Festival kapsamında yapılacak toplu sürüşte de yer almayı düşünüyorum. Biletimi de aldım" diye konuştu.

'FESTİVAL BİLETİMİ ANNEM ALDI'

Ailesinin yolculuğu boyunca kendisine destek verdiğini söyleyen Kaplan, "Ayakları yere basan biriyimdir. Çevremdekilerin ve ailemin de endişelendiğini düşünmüyorum. Hatta festival biletimi annem aldı. Bayramlaşmaya gitmiştik. Bana bayram harçlığı olarak festival biletini hediye etti. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü beni her zaman destekleyen bir ailede büyüdüm" dedi.

Sanatla da ilgilendiğini belirten Kaplan, "Dövme sanatçılığı yapıyorum. Ayrıca yaklaşık üç yıl tiyatro oynadım. Her zaman yapmak istediğim şeylerde ailem yanımda oldu" diye konuştu.

Yolculuk boyunca tüm güvenlik önlemlerini alacağını belirten Kaplan, "Ekipmanlarım sağlam olacak. Kameralarım ve GPS sistemim var. Trafik kurallarına ve hız sınırlarına çok dikkat eden bir motosiklet sürücüsüyüm. Bu benim için bir cesaret örneği" ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARINA VE KADINLARA MESAJ

Daha önce Türkiye dışında farklı ülkelere gittiğini ancak Avrupa'yı ilk kez ziyaret edeceğini belirten Kaplan, Yunanistan'dan aldığı Schengen vizesiyle Avrupa'ya giriş yapacağını söyledi. Yolculuğunun yalnızca kişisel bir hayal olmadığını vurgulayan Kaplan, "Bu yolculuğa çıkıyor olmamın sebebi; kız çocuklarının okutulması, kız çocuklarının hayata katılması ve kadınlara örnek olabilmek. Kadınların da istedikleri her şeyi yapabileceklerini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak erkeklere özgü bir alan değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Güncel, Sanat, Kadın, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Motosikletçi Kaplan'ın Roma Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti
Kelkit Çayı’nda kaybolan Oğuz Kale’nin cansız bedeni bulundu Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
Trabzonspor’dan Onana bombası Trabzonspor'dan Onana bombası
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

10:11
Fenerbahçe’den Vlahovic bombası Tadic devrede
Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Tadic devrede
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
09:53
Bu nasıl antrenman Taraftarlar şoke oldu
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı Kızının iddiası kan donduran cinsten
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 10:22:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Motosikletçi Kaplan'ın Roma Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.