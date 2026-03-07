Kadın Mühendis Oruç Reis'te Sismik Operasyonları Yönetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Mühendis Oruç Reis'te Sismik Operasyonları Yönetiyor

Kadın Mühendis Oruç Reis\'te Sismik Operasyonları Yönetiyor
07.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamile Nesil Kaçar, Oruç Reis Gemisi'nde sismik operasyonları yöneterek kadın mühendisleri temsil ediyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde görevli jeofizik operasyon yardımcı mühendisi Kamile Nesil Kaçar, sismik operasyonların takibinde önemli rol üstleniyor.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda sismik veri toplayabilen araştırma gemisi Oruç Reis, enerji çalışmalarının önemli merkezlerinden biri haline gelen Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirledi.

Doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu ile doğal afetlerin araştırılmasında kullanılan gemide görev yapan jeofizik operasyon yardımcı mühendisi 29 yaşındaki Kamile Nesil Kaçar, sismik operasyonları yöneterek gemi ile kara arasındaki koordinasyonu sağlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yüksek jeofizik mühendisi Kaçar, görevini yaklaşık 3 yıldır sürdürüyor.

Geminin denizlerde gerçekleştirdiği sismik araştırmalara yönelik çalışan kadın mühendisler arasında yer alan Kaçar, teknik ekip ile operasyon merkezi arasında bilgi akışını sağlayarak sürecin koordinasyonunda aktif görev alıyor.

"Kadınlar sadece enerji alanında değil, her alanda gücünü gösteriyor"

Kamile Nesil Kaçar, AA muhabirine, Oruç Reis'in sismik operasyonlarının takibinden sorumlu olduğunu söyledi.

Görevinin tüm sismik operasyon sürecinin kontrol edilmesini kapsadığını belirten Kaçar, "Sürekli iletişim halinde kalarak gemi ile ofis arasındaki koordinasyonu sağlıyorum. Amacım operasyonları kesintisiz ve planlanan takvimde ilerletmek." dedi.

Enerji ve denizcilik alanında kadın çalışan sayısının görece az olduğunu anlatan Kaçar, şöyle devam etti:

"Ben bunun bir engel değil, fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu alanda başarılı olabilmenin temelinde aslında teknik bilgi, disiplin, ekip çalışması ve kriz yönetimi var. Bunlar da cinsiyetten bağımsız yetkinlikler aslında. Bu nedenle teknik yeterliliği ve kararlılığı sahada deneyimleyebilmek aslında benim için en önemli kazanım."

Kaçar, kadınların her alanda gücünü gösterdiğini vurgulayarak, "Kadınların sahadaki varlığının, ekip dinamiklerini ve karar süreçlerini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Özellikle stratejik projelerde kadın mühendislerin aktif rol alması, dengeli çalışma kültürünü oluştururken genç kadınlara ilham ve cesaret veriyor." diye konuştu.

Kendi alanında kariyer yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Kaçar, "Öncelikle kendinize güvenin. Zor alanlarda çalışmaktan çekinmeyin ve sürekli gelişim odaklı olun çünkü enerji ve mühendislikte güçlü bir yeriniz var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Oruç Reis, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Mühendis Oruç Reis'te Sismik Operasyonları Yönetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Güneş, Demet Akalın’ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek Burcu Güneş, Demet Akalın'ı destekleyenlere verdi veriştirdi: Adımı anarken besmele çek
Küresel gerilim tırmanırken Çin’den beklenmedik hamle Zamanlama dikkat çekti Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 13:25:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadın Mühendis Oruç Reis'te Sismik Operasyonları Yönetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.