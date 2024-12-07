Kadın Müzesi'nde 'Bana Masal Anlatma' Sergisi Açıldı

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(İZMİR)- Konak Belediyesi Kadın Müzesi, toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı sunan "Bana Masal Anlatma" adlı seramik sergisine ev sahipliği yaptı. 17 eserden oluşan ve 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak sergi sanatseverlerden tam not aldı.

Konak Belediyesi'nin butik müzelerinden biri olan İzmir Kadın Müzesi, Akademisyen Oya Aşan Yüksel'in Dünya Kadın Hakları Günü'nde açılışı gerçekleştirilen seramik sergisine ev sahipliği yaptı. Yüksel'in toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı sunan ve 17 eserden oluşan "Bana Masal Anlatma" adlı kişisel sergisi sanatseverlerden tam not aldı.

Kadına dayatılan rollere karşı çıkan bir sergi

"Bana Masal Anlatma" adlı altıncı kişisel sergisiyle toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı getirmek istediğini belirten Oya Aşan Yüksel, "Kadınların kimliklerine, rollerine ve sorumluluklarına dair anlatılanlar, çoğu zaman toplumsal bir masaldan ibarettir. Bu masallar, kadınları belirli kalıplara hapseder; onları doğal görevler ve zorunlu rollerle kuşatır. Kadının kimliği, bu masalların ötesinde, kendisine dayatılan toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenir. 'Bana Masal Anlatma' sergisi bu dayatılmış masallara karşı bir itirazdır; kadınları sessizce kabullenmeye zorlayan, gerçek kimliklerini ve potansiyellerini görmezden gelen her tür anlatıya bir meydan okumadır" dedi. Sanatçı, erkeklerin mavi renk ile ifade edilmesine de eserlerinde mavi rengi kullanarak bir gönderme yapıyor.

20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık

Kadın erkek eşitliğinin altını çizerek toplumda kadının özgür, bağımsız ve eşit bir kimlikle var olması için bir çağrı niteliğinde olan sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sanatseverleri toplumsal cinsiyet rolleriyle yüzleşmeye ve kadına atfedilen masalsı kalıpların ötesine geçmeye davet eden "Bana Masal Anlatma" sergisi 20 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.