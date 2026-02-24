Kadın Oto Ustası: Hatice Kartal - Son Dakika
Kadın Oto Ustası: Hatice Kartal

Kadın Oto Ustası: Hatice Kartal
24.02.2026 12:00
Hatice Kartal, otomobil tamiriyle ilgilenerek kadınların sanayi sektöründeki rolünü gösteriyor.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 2 yıl önce aldığı otomobili arıza çıkarınca tamir için gittiği otomobil servisinde bir süre sonra işe başlayan 25 yaşındaki Hatice Kartal, araçların bakım ve tamirini yapıyor.

Şuhut ilçesine bağlı Anayurt köyünde ailesiyle yaşayan Kartal, küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başladı.

Kadın futbolu, muaythai ve bilek güreşinde dereceler elde eden Kartal, liseden mezun olduktan sonra sağlık sorunları nedeniyle spora ara verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce otomobilinin direksiyondaki arıza nedeniyle 2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto servisine giden Kartal, burada otomobil mekaniği ve tamirine merakı olduğunu fark etti.

Aracındaki farklı zamanlarda ortaya çıkan arızalar nedeniyle sürekli servise gitmeye başlayan Kartal, iş yeri sahibi Ahmet Ayer'e çalışmak istediğini söyledi. Ayer de Kartal'ın otomobil tamirine merakı olduğunu görünce kabul etti. Kartal, daha sonra iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladı.

Zamanla kendini geliştiren Hatice Kartal, şimdi araçların arıza tespiti, yağ değişimi ve periyodik bakımları ile tamiratını gerçekleştiriyor.

Kartal, AA muhabirine, iş yeri çalışanlarını kendi ailesi gibi gördüğünü, ağabey-kardeş ilişkisinin söz konusu olduğunu söyledi.

İş yerine adım attığı ilk günlere göre mesleki olarak kendini çok geliştirdiğini dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Oto servisimizde müşteri memnuniyeti öncelikli çalışıyoruz. Otomotiv elektromekanik ustalık belgesine sahibim. Bilgisayara bağladığımız araçların arızalarını tespit edip, sonrasında tamir ya da periyodik bakımını yapıyoruz. Diğer çalışanlarla araçları liftle kaldırıyoruz, motor indiriyoruz. Parçaları değiştirip, araçları tamir ediyoruz. Önceden sanayideki ustalar bana şaşkınlıkla bakıyordu. Şimdi, tornacısı, kaynakçısı ve yedek parçacısı olsun, artık alıştılar. 'Ustam hoş geldin, ne gerekiyor?' falan, bu şekilde artık diyaloglarımız da daha samimi ve içten."

-"Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok"

Kartal, sanayi ortamında kadın çalışana bakış açısının çok farklı olduğunu vurguladı.

İş yerine gelen müşterilerin zamanla kendisine alıştığını aktaran Kartal, "Afyonkarahisar ve Türkiye'de sanayi sektöründe kadın çalışanlara yönelik ön yargıyı kıracağıma inanıyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadının gücünü erkeklere göstermek istiyorum. İş yerimize gelen kadın müşterilerimiz de beni görünce şaşırıyor hatta çok mutlu oluyor." diye konuştu.

Kartal, hayalinin otomobil tamiri üzerine kadın personelin çalıştığı bir iş yeri açmak olduğunu kaydetti.

"Hatice'nin hayallerinin arkasındayız"

İş yeri sahibi Ahmet Ayer da Hatice Kartal'ın aracındaki arızalar nedeniyle otomobil servisine bir süre gelip gittiğini anlattı.

Zamanla elinin oto tamirciliğine yatkın olduğunu fark ettiklerini dile getiren Ayer, şunları kaydetti:

"Otomobil bakım ve tamir merakı iyice artınca Hatice'yi işe aldık. Araçların genel kontrolü ve bakımlarını yapabiliyor. Bazı durumlarda biz de destek oluyoruz. Bir kadına göre sektörümüzde genel anlamda çok iyi bir usta. İlk başladığında bazı erkek müşterilerimizden tepki almıştık ama şimdi o müşterilerimiz de alıştı. Bayan müşterilerimiz direkt Hatice ustayı arar oldu. Bayan müşteriler 'Hatice nerede' diye soruyor. Mesleki anlamda oto tamirinde kadın işçilere kapımız açıktık. Biz Hatice'nin hayallerinin de arkasındayız. Elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız."

İş yerindeki çalışma arkadaşı Ahmet Kılınçkaya ise Hatice Kartal'a ellerinden geldiği kadar destek olmaya, bildiklerini aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

