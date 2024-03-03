Kadın Platformu, Kadıköy\'de basın açıklaması düzenledi

HABER- GAYE ŞEYMA CAN/ KAMERA- UMUT GÖKBULUT
8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla düzenlenecek miting öncesinde çeşitli kurumlar Kadıköy'de basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "2 günde 8 kadın, boşanmak istedikleri eşleri ya da babaları tarafından öldürüldü. Haklarımıza saldıranlar bu cinayetlere suspus" denildi.
8 Mart Kadın Platformu'nun çağrısıyla düzenlenecek miting öncesinde çeşitli kurumlar Kadıköy'de eyürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Süreyya Operası önünde bir araya gelen gruplar, İskele'ye kadar yürüdü. Basın açıklamasında Sputnik grevine, üniversiteli kadınlara, Barış Annelerine, Afet İçin Feminist Dayanışma'ya, Cumartesi Anneleri'ne söz verildi. Sonrasında "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atıldı. 8 Mart Kadın Platformu'nun "Yoksulluğa, şiddete, sömürüye, savaşa karşı mücadelemiz var" yazılı pankart taşındı.
"HAKLARIMIZA SALDIRANLAR, CİNAYETLERE KARŞI SUSPUS"
Açıklamada şunlara yer verildi:
"8 Mart'ın ilan edilmesinin üzerinden 107 yıl geçerken yaşam koşullarımız açısından değişen hiçbir şey yok. Fakat dünyanın neresinde olursa olsun kadınlar bu gidişatı değiştirmek için mücadele ediyor. Bugün bizim hayatımızı belirlemeye çalışanlar bizim hayatlarımızı hiçe sayarak bize dair politika üretmeye devam ediyorlar. En çok da kadınlar bu ailelerin içerisinde en yakınları tarafından öldürülüyorlar. Gerici politikalarıyla, kazandığımız haklarımızı elimizden almak için tüm mekanızmalarını devreye sokuyorlar. Medeni kanununa el uzatılıyor, yaşama hakkımıza, nafaka hakkımıza göz dikiyorlar. Kadın düşmanı politikalarıyla hayatlarımızı karartmaya devam ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla geri çeken tek adam kadınlar adına karar alma cürreti gösteriyor, 6284 tartışmaya açıldıkça failler cesaret buluyor, kadın cinayetleri artıyor. Mücadele eden kadınlar ise cezalarla yıldırılmaya çalışılıyor. 2 günde 8 kadın, boşanmak istedikleri eşleri ya da babaları tarafından öldürüldü. Haklarımıza saldıranlar bu cinayetlere suspus."
Son Dakika › Güncel › Kadın Platformu, Kadıköy'de basın açıklaması düzenledi - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ve birlikte hareket ettiklerini belirtti. Kandemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Görgel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine her zaman destek olduğunu ve Kahramanmaraş için onurlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları, 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, yetersiz rüzgar nedeniyle ilk gün iptal edildi ancak bugün yapılan iki yarışla sona erdi. Yarışta dereceye giren yatlar ve kaptanları da açıklandı. Kış Trofesi'nin 4. ayağı ise 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?