Kadın Polisler, 8 Mart\'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy\'u Andı

EDİRNE'de kadın polis memurları, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kabri başında andı.

Şehit Özsoy'u 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anmak için Yenişehir Mezarlığı'nda kabri başında program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan anmada, şehit ve gaziler için dua edildi. Programa şehidin annesi Hafize, babası Süleyman Çetin, Edirne İl Emniyet Müdür Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları katıldı. Anma, kadın polislerin Şehit Özsoy'un kabrine kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.