Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı

Kadın Polisler, 8 Mart\'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy\'u Andı
08.03.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, kadın polis memurları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2016 yılında terör saldırısında şehit olan Nefize Çetin Özsoy'u anmak için mezarı başında bir program düzenledi. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehidin ailesi ve Edirne İl Emniyet Müdürü de katıldı.

EDİRNE'de kadın polis memurları, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'u, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kabri başında andı.

Şehit Özsoy'u 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anmak için Yenişehir Mezarlığı'nda kabri başında program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan anmada, şehit ve gaziler için dua edildi. Programa şehidin annesi Hafize, babası Süleyman Çetin, Edirne İl Emniyet Müdür Muhittin Ayhan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polis memurları katıldı. Anma, kadın polislerin Şehit Özsoy'un kabrine kırmızı karanfiller bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, 8 Mart, Midyat, Mardin, Edirne, Terör, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı - Son Dakika

Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: İlk 23 dakikada 3 gol! Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:28:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Polisler, 8 Mart'ta Şehit Nefize Çetin Özsoy'u Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.