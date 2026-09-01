Kadın Sağlığına Erişim Hakkı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Sağlığına Erişim Hakkı Vurgusu

Kadın Sağlığına Erişim Hakkı Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Erbay, koruyucu sağlık hizmetlerinin geri planda kaldığını ve kadın sağlığının ertelemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itildiğini belirterek, "Aile planlaması bir hak, ücretsiz erişim ise sosyal devletin sorumluluğudur. Sağlıkta tasarruf adı altında koruyucu hizmetlerden vazgeçilemez. Kadın sağlığı ertelenemez" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, aile planlaması hizmetlerinde yaşanan tedarik sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel görevlerinden birinin, yurttaşların koruyucu sağlık hizmetlerine ücretsiz ve eşit biçimde erişimini sağlamak olduğunu belirten Erbay, 245 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanıyla yapılan bir çalışmada ASM'lerin yüzde 89,7'sine son bir yıl içerisinde rahim içi araç (RİA) tedarik edilemediğinin ortaya çıktığını ifade etti. Erbay, söz konusu durumun basit bir "malzeme eksikliği" olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Koruyucu sağlık hizmetleri geri plana itildi" dedi.

Aile planlamasının kadınlar açısından temel bir sağlık hakkı olduğunu vurgulayan Erbay, "Bir kadının gebelikten korunmak için ihtiyaç duyduğu yönteme ulaşamaması, yalnızca bir hizmet eksikliği değil; sağlıkta eşitsizliğin derinleşmesidir. Üstelik aile planlaması hizmetlerinin aksaması; istenmeyen gebelikler, riskli gebelikler ve anne sağlığı açısından önlenebilir sorunların artmasına yol açabilecek ciddi bir halk sağlığı meselesidir" ifadesini kullandı.

"KADIN SAĞLIĞI ERTELENEMEZ"

Erbay, "Bakanlığın görevi koruyucu sağlık hizmetlerini zamanında, sürekli ve herkes için erişilebilir kılmaktır. Kadınların bedenleri ve gelecekleri, kamu sağlık sistemindeki tedarik sorunlarının bedelini ödememelidir. Korunmak lüks değildir. Aile planlaması bir hak, ücretsiz erişim ise sosyal devletin sorumluluğudur. Sağlıkta tasarruf adı altında koruyucu hizmetlerden vazgeçilemez. Kadın sağlığı ertelenemez" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Sağlığına Erişim Hakkı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:20
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:05:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Sağlığına Erişim Hakkı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement