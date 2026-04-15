Kadın Spotçuya Yumruk Attı

15.04.2026 11:09
Şişli'de bir kadın, bozuk eşya nedeniyle spotçuya saldırdı. Olay cep telefonu ile kaydedildi.

ŞİŞLİ'de bir kadın, daha önce satın aldığı eşyanın bozuk çıktığını öne sürerek alışveriş yaptığı spotçuya tepki gösterdi. Tartışma sırasında 'İnsanlar neden cinnet getiriyor' diyerek yumruk atan kadın elindeki poşeti de iş yeri sahibinin yüzüne fırlattı. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrılırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 24 Mart Salı günü saat 16.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kadın daha önce alışveriş yaptığı spotçuya gelerek aldığı eşyanın bozuk olduğunu söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

'İNSANLAR NEDEN CİNNET GETİRİYOR' DİYEREK SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, "İnsanlar neden cinnet getiriyor" diyerek spotçuya yumruk attı. Kadın kavga sırasında "Senin eşyanın parçası kaldı elimde ben sana getirdim" diyerek iş yeri sahibine bağırmaya devam etti. İş yeri sahibi ise "Polis geliyor şimdi" sözleriyle kadına karşılık verdi. Kadın daha sonra kendisine verilen eşyaların bulunduğu poşeti iş yeri sahibinin yüzüne fırlattı. Kadının satın aldığı şifonyerin aynasının verilmediğini öne sürdüğü ve "Hem beni kandıracak hem parayı cebine koyacak hem de ihtiyacım yok diyecek" diyerek bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUK ATIP POŞETİ YÜZÜNE FIRLATTI

Dakikalarca iş yeri sahibine "Getirecek" diye bağıran kadın tartışmaya müdahale etmeye çalışan çevredekilere ise "Paramla mağdur oldum. Utanmazlar" diyerek bağırdı. Yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Emniyette ifadelerinin alınan tarafların savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

