Kadın Temizlik Görevlileri Karanfillerle İşbaşı Yaptı

Kadın temizlik görevlileri karanfillerle işbaşı yaptı

SİVAS - Sivas Belediyesi, şehir temizliğinde kadın istihdamını artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Tarihi Kent Meydanı ve şehrin önemli caddeleri, kadın temizlik personeline emanet edildi.

Kadınların iş hayatındaki görünürlüğünü artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından örnek bir uygulama başlatıldı. Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi ve Tarihi Kent Meydanı'nda kadın temizlik görevlileri göreve başladı. İlk iş günlerinde kadın çalışanları ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kadınlara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak karanfil hediye etti. Şehirde kadınların daha fazla alanda yer almasını önemsediklerini belirten Başkan Dr. Adem Uzun, Cumhuriyet döneminde ilk kez bu bölgelerde kadın temizlik görevlileri çalışacağını vurguladı.

"Sivas'ın kadınlara verdiği değeri de göstereceğiz"

Kadınların ön planda oldukları bir şehir imajı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Uzun, "Sivas'a gelenlerin ilk uğradıkları yerler genellikle İstasyon Caddesi, Tarihi Kent Meydanı ve Atatürk Caddesi oluyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak bu önemli alanların temizliğini kadınlarımıza emanet etmeye karar verdik. Bundan böyle bu alanların temizliğinden kadın çalışanlarımız sorumlu olacak. Bu proje ile hem kadınlarımıza istihdam sağlıyor, hem de onların kendi ayakları üzerinde durmaları için bir fırsat sunuyoruz. Ailelerine ekonomik katkı sağlamalarına destek olurken, aynı zamanda şehrimize gelen misafirlere Sivas'ın kadınlara verdiği değeri de göstermiş olacağız" diye konuştu.

"Sivas'ı daha temiz bir şehir haline getireceğiz"

Verilen desteğe teşekkür eden kadın temizlik görevlileri, "Kadınlar yapamaz diyenlere, işimizle cevap vereceğiz. Cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yaparak Sivas'ı daha temiz bir şehir haline getireceğiz. Başkanımızı mahcup etmeyeceğiz. Bu örnek davranışından dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.