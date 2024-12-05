Kadın ve Siyaset Paneli, Kadın Haklarının 90. Yılında Yapıldı

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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 90'ıncı yılında "Kadın ve Siyaset Paneli" isimli panele ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, 'eşit temsiliyet'in önemine dikkati çekti.

Narlıdere Belediyesi, Türkiye'de kadınlara siyasi haklarının tanınmasının 90'ıncı yılında Kadın ve Siyaset Paneli'ne ev sahipliği yaptı. 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, Narlıdere Belediyesi Meclis Üyeleri Meltem Sönmez ve Gülten Anıl Deviren ile Narlı Mahallesi Muhtarı Neval Emir'in konuşmacı olduğu panel, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Kadınların siyasette daha fazla yer alabilmesini sağlayacak düzenlemeler ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politikaların değerlendirildiği panelde, eşit temsiliyet vurgusu yapıldı.

Panel, moderatör Av. Ferda Demirbaş'ın, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı 5 Aralık 1934'ten bugüne uzanan süreçte, Türkiye'de kadınların siyasete katılımı konusunda yaşanan tabloyu özetlemesi ile başladı. Demirbaş, Türkiye'de kadınların dünyadaki pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmesine rağmen geçen zamanda kadınların siyasette yeteri kadar yer alamadığını vurguladı.

"1934'ten bu yana eşitlik sağlanamadı"

Panelde söz alan 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, Türk kadınının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1934 yılında seçme seçilme hakkını kazandığını belirterek, "Şu anda ne yerel yönetimlerde ne de parlamentoda eşitlik sağlanabilmiş değil. Siyasette ve diğer alanlarda eşitliğin sağlanabilmesi için laik, demokratik, bilimsel eğitime ihtiyaç vardır. Çünkü eşitlik ancak fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireylerle sağlanır. Hepimizin görevi, Cumhuriyete, Atatürk devrim ve ilkelerine sahip çıkmaktır" dedi.

"Ekonomik temsiliyet de önemli"

Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Gülten Anıl Deviren ise 90 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin de önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Deviren, "Ancak günümüze baktığımızda, seçilmiş bir kadın olarak şunu görüyorum; ekonomik olarak ayakları üzerinde duran kadın, siyasette var olabiliyor. Bu nedenle ekonomik alandaki temsilimizin en az siyasi alandaki temsilimiz kadar önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Eril dil büyük sorunlardan"

Bir diğer Belediye Meclis Üyesi Meltem Sönmez ise "Ev işi sorumlulukları, ekonomik bağımlılık, çocuk bakımı gibi konular kadınların siyasi hayatta rol almalarına engel teşkil ediyor. Oysaki kadınların siyasette daha çok ve daha aktif yer alması toplumsal kalkınma için de büyük önem arz ediyor. Biz 90 yıl önce dünyadaki pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olan bir ülkenin kadınlarıyız. Ancak şu anki tabloda toplumsal cinsiyet eşitliği yerine toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıyayız. Bu konuda en önemli sorunlardan biri de eril dil… Bu engelleri aşmak için bireysel mücadele ne yazık ki yeterli değil, toplumsal bir mücadeleye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, 5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla Türkiye'nin kadın hakları konusunda tarihsel bir adım attığını aktaran Narlı Mahalle Muhtarı Neval Emir, "Ancak ne yazık ki günümüzde kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarındaki temsili çok azdır. Kadın bir muhtar olarak üzülerek söylüyorum ki; 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de genelinde 50 bin 249 muhtar var iken kadın muhtar sayısı 2 bin 150'dir. Bu rakam eşit temsilden çok uzaktır" dedi.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi tarafından yoğun bir katılımla yürütülen panel, sanatçı Derya Eroğlu'nun müzik dinletisi ile son buldu.