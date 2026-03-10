Bakırköy'de 17 Farklı Kadının Hikayesini Barındıran "Onsekizinci" Okurlarla Buluştu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin Yazarlık Atölyesi'ne katılan kadınların kaleminden çıkan "onsekizİNCİ" adlı eser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında okurlarla buluştu. Editörlüğünü Necla Feroğlu'nun yaptığı kitap, atölyeye katılan 17 kadının yazılarından oluşuyor.

Bakırköy Belediyesi'nin kadınların kültürel ve sanatsal üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yazarlık Atölyesi, önemli bir esere imza attı. Editör Necla Feroğlu'nun rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarının ürünü olan "onsekizİNCİ" kitabı, kadınların kaleminden çıkan farklı hikaye ve deneyimleri bir araya getiriyor. 17 kadının ortak emeğiyle hazırlanan kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman ve imza günü ile okuyucuların beğenisine sunuldu.

"Üretimini desteklemeyi bir görev değil, sorumluluk olarak görüyoruz"

Kitabın her bir satırında farklı bir hayatı, farklı bir duyguyu, farklı bir mücadeleyi barındırdığını dile getiren Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu eser; kadınların sözünün, hafızasının ve üretkenliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bakırköy Belediyesi olarak bizler; kadınların kültürel, sanatsal ve düşünsel üretimini desteklemeyi bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların sesi yükseldikçe toplum daha adil, daha eşit ve daha güçlü olur. Bu kıymetli eserde emeği geçen başta Necla Feroğlu olmak üzere tüm yazarlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının bir parçası olan Yazarlık Atölyesi, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri yaratıcı bir alan sunmayı hedefliyor.