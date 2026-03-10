Bakırköy'de 17 Farklı Kadının Hikayesini Barındıran "Onsekizinci" Okurlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de 17 Farklı Kadının Hikayesini Barındıran "Onsekizinci" Okurlarla Buluştu

10.03.2026 16:30  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi'nin Yazarlık Atölyesi'ne katılan kadınların yazdığı 'onsekizİNCİ' adlı kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde tanıtıldı. Editör Necla Feroğlu'nun önderliğinde hazırlanan eser, 17 kadının hikaye ve deneyimlerini bir araya getiriyor.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin Yazarlık Atölyesi'ne katılan kadınların kaleminden çıkan "onsekizİNCİ" adlı eser, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında okurlarla buluştu. Editörlüğünü Necla Feroğlu'nun yaptığı kitap, atölyeye katılan 17 kadının yazılarından oluşuyor.

Bakırköy Belediyesi'nin kadınların kültürel ve sanatsal üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yazarlık Atölyesi, önemli bir esere imza attı. Editör Necla Feroğlu'nun rehberliğinde yürütülen atölye çalışmalarının ürünü olan "onsekizİNCİ" kitabı, kadınların kaleminden çıkan farklı hikaye ve deneyimleri bir araya getiriyor. 17 kadının ortak emeğiyle hazırlanan kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakırköy Belediyesi İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman ve imza günü ile okuyucuların beğenisine sunuldu.

"Üretimini desteklemeyi bir görev değil, sorumluluk olarak görüyoruz"

Kitabın her bir satırında farklı bir hayatı, farklı bir duyguyu, farklı bir mücadeleyi barındırdığını dile getiren Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bu eser; kadınların sözünün, hafızasının ve üretkenliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bakırköy Belediyesi olarak bizler; kadınların kültürel, sanatsal ve düşünsel üretimini desteklemeyi bir görev değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların sesi yükseldikçe toplum daha adil, daha eşit ve daha güçlü olur. Bu kıymetli eserde emeği geçen başta Necla Feroğlu olmak üzere tüm yazarlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Bakırköy Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının bir parçası olan Yazarlık Atölyesi, kadınların kendilerini ifade edebilecekleri yaratıcı bir alan sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Edebiyat, Etkinlik, 8 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 17 Farklı Kadının Hikayesini Barındıran 'Onsekizinci' Okurlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:31:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakırköy'de 17 Farklı Kadının Hikayesini Barındıran "Onsekizinci" Okurlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.