Kadın Yazarlarla 'Bizden Satılar' Etkinliği

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi'nde, kadın yazarların katılımıyla söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Kadınların kaleminden çıkan her hikayeyi çoğaltmak, eşit ve aydınlık bir geleceği hep birlikte kurmak için çabalamaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın temsiliyetini güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kadın yazarların katılımıyla söyleşi ve imza günü etkinliği düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Biz Kitap iş birliğinde organize edilen "Bizden Satırlar", Muazzez İlmiye Çığ Kadın Danışma Merkezi'nde yapıldı.

İlham veren hikayeler anlatıldı

Genç sanatçı Adasu Akın'ın müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte toplumsal cinsiyet rolleri, eşitlik ve kadın dayanışması gibi konular derinlemesine ele alındı. Kamer Yıldız Ok'un moderatörlüğünde yapılan söyleşilerde Esen Armağan Özakbaş, Duygu Özsüphandağ Yayman, Gizem Çetinkol ve Meral Kaplan deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılara hem düşündürücü hem de ilham verici anlar yaşatan söyleşinin sonunda, trio konseri eşliğinde imza etkinliği gerçekleştirildi. Dilek Çoban, Gamze Yayık, Hilal Yağız, Hülya Soyşekerci, Neslihan Yiğitler, Serap Üstün Kütahya ve Şebnem Barık Özköroğlu, kitaplarını okurları için imzaladı. Programın sonunda, söyleşiye katılan yazarlara teşekkür belgesi ve günün anısına çiçek takdim edildi.

Kadınların kaleminden toplumsal dönüşüme

Başkan Ünsal, "Kadınların sesi, kalemi ve sözüyle hayat bulan her çalışmayı, toplumsal dönüşümün en güçlü adımlarından biri olarak görüyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak edebiyatta, sanatta ve yaşamın her alanında kadın emeğini görünür kılmaya katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizden Satırlar etkinliğiyle kadınların yaşanmışlıklarını, mücadelelerini ve umutlarını bir araya getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kadınların kaleminden dökülen satırların daha çok insana ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.