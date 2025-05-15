Kadına Şiddet: Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Kadına Şiddet: Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet

Kadına Şiddet: Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet

Alaattin Akbaş, eski sevgilisi Şelale Mirzalı'yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15.05.2025 15:54
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eski kız arkadaşı Şelale Mirzalı'yı (32) tabancayla vurarak öldüren Alaattin Akbaş (45), tutuklu yargılandığı davada 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada eski erkek arkadaşı Alaattin Akbaş tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Mirzalı, ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akbaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alaattin Akbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından Şelale Mirzalı'nın cenazesi, bir gün sonra toprağa verildi. Alaattin Akbaş'ın olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Alaattin Akbaş hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, öldürülen Şelale Mirzalı'nın ablası Ş.S., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ile taraf avukatlarının hazır bulundu. Ş.S., sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Alaattin Akbaş, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığı 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadına Şiddet: Eski Sevgiliye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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