Kadına Şiddete TBMM'de Sert Tepkiler

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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, kadın milletvekilleri kadınlara yönelik artan şiddet olayları nedeniyle iktidarı eleştirdi. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüye katledilen kadın ve çocukların isimlerinin yazılı bir kefen astı. Dinçer, kadın cinayetlerinden söz ederken kürsüyü yumrukladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise, "Aileyi kutsaya kutsaya canımıza kastediyorlar ve gelmişler burada bize masal anlatıyorlar. Bu ülke ölü kadınlar mezarlığına döndü. Çıkın özür dileyin, kadınları yaşatamıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurul'da, DEM Parti, "kadına yönelik şiddetin nedenleriyle ilgili genel görüşme açılmasıyla ilgili grup önerisi getirdi. DEM Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, kürsüye İstanbul'da Semih Çelik tarafından katledilen, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in fotoğraflarıyla çıktı. Türkoğlu, "Kadınlar ve çocuklar her yerde erkek devlet şiddetinin hedefi halindeler. İyi bilinsin ki Ayşenur'un, İkbal'in katili sadece Semih Çelik değildir. Bu katilleri besleyen, cesaretlendiren politikaları hayat geçiren kadınları koruyan yasaları uygulamayan, bu yasalara saldıran siyasi iktidar da sorgulanmalıdır" diye konuştu.

"Aradan 3,5 yıl geçti, İstanbul'da gitti, Ankara'da gelmedi"

Saadet - Gelecek Grubu adına Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ise, "İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metniydi, kadın intiharları haberleriyle sarsıldığımız günlerde. Bir gün geldi sözleşme gerekçeleri açıklanmadan kaldırıldı. O zaman bu çekilmeden rahatsız olduklarını tahmin ettiğimiz arkadaşlar, 'Endişe etmeyin çalışmaları başlattık, Ankara Sözleşme'mizi hazırlıyoruz' dediler. Aradan 3,5 yıl geçti, İstanbul da gitti, Ankara da gelmedi" diye konuştu.

Semra Dinçer, kürsüye beyaz kefen astı

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüye katledilen kadın ve çocukların isimlerinin yazılı bir kefen astı. Dinçer, kadın cinayetlerinden söz ederken kürsüyü yumrukladı. Dinçer şunları söyledi:

"Binlerce kadın ve çocuk sizin yüzünüzden bu kefeni giydi. Bu ülkede eşikten beşiklerine kadar her gün kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Sizin cesasızlık politikalarınız yüzünden 22 yıldır kadınlar bu kefeni çantalarında taşıyorlar. Bu kefeni kadınların kaderi yaptınız. Cezaevinde firar edip Ceren Özdemir'i öldüren katili yakalayabilseydiniz Ceren bugün hayatta olacaktı. Ceza adaletini ortadan kaldırdınız. Kadın katilleri kimden ve nereden cesaret alıyorlar. Kadınlara 'sürtük' diyen zihniyetinizden ve kadınları hedef alan söylemlerinizden mi alıyor... Bu ülkede kadınlar katledilirken sustunuz."

AKP'li Köksal: "Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir"

AKP Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise konuşmasında, 6284 sayılı kanuna atıfta bulundu. Köksal, "6284 sayılı kanun şiddetle mücadelede en büyük kanuni dayanağımızdır. Cumhurbaşkanımızın defaatle belirttiği gibi kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir" sözleri DEM Parti Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in tepkisini çekti.

Koçyiğit şunları söyledi: "Bu ülke ölü kadınlar mezarlığına döndü"

Koçyiğit, "Çok üzgünüm çünkü bir kadın milletvekili yaptı bu konuşmayı. Nasıl bir atmosferde yaptı. 9 ayda 295 kadının öldüğü Türkiye'de bir iktidar partisi milletvekili olarak yaptı. 6284'ü uygulamamak için mahkemesinden kolluğuna kadar, seferberlik ilan etmişler. Bu ülkede kadınlar boğazı kesilip surlardan atılıyor, hangi kalkınma programı bunu engelleyebilir. Biz burada siyasi bir inisiyatif geliştirilmesinden bahsediyoruz. Meclis'in sorumluluk almasından bahsediyoruz. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans deniliyor, patır patır öldürülüyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, nefes alamıyoruz. Boşanamıyoruz. Aileyi kutsaya kutsaya canımıza kastediyorlar ve gelmişler burada bize masal anlatıyorlar. Bu ülke ölü kadınlar mezarlığına döndü. Çıkın özür dileyin, kadınları yaşatamıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, DEM Parti'nin genel görüşme açılması önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.