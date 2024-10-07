Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi

Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi

CHP Kadın Kolları, ATO'da kadına yönelik şiddeti protesto etti, cezasızlık politikalarına tepki gösterdi.

07.10.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığınca, kadına ve çocuğa yönelik şiddet protesto edildi.

ATO Hatıra Ormanı'nın önünde bir arayan gelen partililer adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, üzgün ve öfkeli olduklarını belirtti.

Bunca kadın ve çocuk cinayetinin, cinsel saldırı ve istismar haberlerinin bir tesadüf zinciri olmadığını savunan Çağlar, "Aksine, devletin cezasızlık politikalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın yasını tuttuklarını, Sıla bebeğin yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Çağlar, " Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen bir kadına geçmiş suç kayıtlarına rağmen elini kolunu sallaya sallaya iki erkeğin cinsel saldırıda bulunmasını ve bu kamera kayıtlarına rağmen bu iki erkeğin serbest bırakılmasını haberlerden izledik. Birkaç gün önce İstanbul Fatih'te iki kadın yarım saat içerisinde bir erkek tarafından acımasızca katledildi. Devlet kurumları ise yalnızca bu olayları seyretti." diye konuştu.

"Kadınların ve çocukların kurban edildiği bu sistem, bu vahşetin asıl sorumlusudur." diyen Çağlar, şunları kaydetti:

"Bir kişi daha eksilmeye tahammüllümüz kalmadı. Görevini ihmal eden kim varsa tek tek hesap vermeden, ülkemiz bu saldırgan ve şiddet dolu erkek egemen mekanizmadan sıyrılmadan hiçbirimiz rahat uyku uyumayacağız. Yapılması gereken şey, yasaların etkin uygulanması, devletin önleyici tedbirleri alması ve tüm bu cezasızlığın önüne geçmesidir."

Partililer, açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önüne yürüdü ve buraya siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklaması ve yürüyüşe bazı CHP'li kadın milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, ankara, Şiddet, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 00:12:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.