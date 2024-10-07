Kadına ve Çocuğa Şiddet Protesto Edildi

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CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığınca, kadına ve çocuğa yönelik şiddet protesto edildi.

ATO Hatıra Ormanı'nın önünde bir arayan gelen partililer adına basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, üzgün ve öfkeli olduklarını belirtti.

Bunca kadın ve çocuk cinayetinin, cinsel saldırı ve istismar haberlerinin bir tesadüf zinciri olmadığını savunan Çağlar, "Aksine, devletin cezasızlık politikalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın yasını tuttuklarını, Sıla bebeğin yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Çağlar, " Beyoğlu'nda, sokakta yürüyen bir kadına geçmiş suç kayıtlarına rağmen elini kolunu sallaya sallaya iki erkeğin cinsel saldırıda bulunmasını ve bu kamera kayıtlarına rağmen bu iki erkeğin serbest bırakılmasını haberlerden izledik. Birkaç gün önce İstanbul Fatih'te iki kadın yarım saat içerisinde bir erkek tarafından acımasızca katledildi. Devlet kurumları ise yalnızca bu olayları seyretti." diye konuştu.

"Kadınların ve çocukların kurban edildiği bu sistem, bu vahşetin asıl sorumlusudur." diyen Çağlar, şunları kaydetti:

"Bir kişi daha eksilmeye tahammüllümüz kalmadı. Görevini ihmal eden kim varsa tek tek hesap vermeden, ülkemiz bu saldırgan ve şiddet dolu erkek egemen mekanizmadan sıyrılmadan hiçbirimiz rahat uyku uyumayacağız. Yapılması gereken şey, yasaların etkin uygulanması, devletin önleyici tedbirleri alması ve tüm bu cezasızlığın önüne geçmesidir."

Partililer, açıklamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önüne yürüdü ve buraya siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklaması ve yürüyüşe bazı CHP'li kadın milletvekilleri de katıldı.