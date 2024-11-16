Kadına Yönelik Şiddet Konferansı TOGÜ\'de

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), "Kadına Yönelik Şiddet ve Medya" konferansı gerçekleştirildi.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konferansa gazeteci yazar Hakan Erdem konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın ardından Erdem'e katılımından dolayı TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri tarafından teşekkür plaketi verildi.
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