Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Günü Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Günü Etkinliği

Etkinlikte, kadına yönelik şiddet ve önlenmesi üzerine bilinçlendirme çalışmalarına vurgu yapıldı.

24.11.2024 15:49
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"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, şiddetin etkileri ve şiddeti önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları konuşuldu.

Moodist Hastanesi ve Bloom Psikoloji işbirliğindeki etkinlikte konuşan Moodist Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Selin Birgül Baran, yaptığı konuşmada, son zamanlarda kadına yönelik şiddette ciddi bir artış yaşandığını söyledi.

Şiddetin önlenmesinin çocukluktan itibaren eğitimle başladığını dile getiren Baran, "Bu, aslında sadece bir günle sınırlı olmamalı. Şiddete yönelik çalışmaları, her zaman ve bütün kurumlarca çok daha fazla vurgulamalıyız, yapmalıyız." dedi.

Baran, etkinliğin amacının toplumda şiddete karşı farkındalığı ve duyarlılığı artırmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada her 10 kadından 3'ü bir şekilde şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde, dünya geneline bakıldığında ortalardayız. Sivil toplum kuruluşları şiddete uğrayan kadınlara ulaşmalı ve onlara şiddetin bir kader olmadığı, buna boyun eğmemeleri gerektiği öğretilmeli. Bu konuda projelerimiz de var. Üsküdar Belediyesinin kadın sığınmaevinde kalan şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hizmet veriyoruz. Kadınlara şiddet sonrasında yaşadıkları travmanın etkileriyle başa çıkabilmeleri için psikolojik tedavi desteği sağlıyoruz."

Bloom Psikoloji Koordinatörü psikolog Neslihan Turan ise kadına yönelik şiddetle ilgili bilinçlenmek ve bununla ilgili çözüm önerileri sunmak ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek için burada olduklarını anlattı.

Turan, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda savunmak gerektiğine dikkati çekerek, "Türk Kadınlar Birliğiyle yaptığımız proje kapsamında, sosyoekonomik olarak düşük düzeyli okullara gidip, burada şiddetin, aile içi şiddetin ve zorbalığın ne olduğunu öğretip aileyi ve öğrenciyi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Okullara giderek şiddet üzerine eğitimlerimizi muhakkak veriyoruz." diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddet her zaman çocuklarına yönelik şiddettir"

Klinik psikolog Aleyna Damla Özcan da Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından 2021 yılında yayımlanan rapora göre, dünyada her 11 dakikada 1 kadının öldürüldüğünü dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin psikolojik izlerini çocuklar açısından değerlendiren Özcan, "Kadına yönelik şiddet her zaman çocuklarına yönelik şiddettir. Doğrudan saldırıya uğramasalar bile sadece şiddete tanık olmak dahi uyku bozukluklarına, gelişimsel bozukluklara, saldırganlıklara veya kaygıya yol açmak için yeterli olabilir. Ayrıca şiddeti ve sonuçlarını deneyimleyen veya tanık olan çocuklar, bu şiddeti çözmenin bir yolu olarak kabul etmeyi öğrenirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

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