Mersin'in Bozyazı ilçesinde "kadına karşı şiddetle mücadele" konulu gerçekleştirildi.
Anamur Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen seminer, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezinde yapıldı.
Seminerde psikolog Ebru Gündoğdu, kadına yönelik şiddetin toplumsal ve bireysel boyutlarına ilişkin bilgiler verdi.
Bilgilendirmenin ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.
Son Dakika › Güncel › Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri - Son Dakika
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