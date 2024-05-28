Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu 2023-2024 mezuniyet töreni yapıldı.
Törene Okul Müdürü Dr. Öğr. üyesi Arif Behiç Özcan, Kadınhanı belediye Başkanı İrfan Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Çiftçi, veliler ve öğrenciler katıldı.
Diplomalarını alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kadınhanı çiftçisinin yüzü gülüyor
Haftalardır vatandaşların yağmur duasına çıktığı Kadınhanı'nda sağanak başladı.
Sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü.
Son Dakika › Güncel › Kadınhanı'da Yağmur Çiftçileri Sevindirdi - Son Dakika
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