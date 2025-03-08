Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu Kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi"ne ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Göktaş, genelge ile kadının güçlenmesine yönelik politikaların, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir bakış açısıyla etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, "Kurul, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda kadının güçlenmesine yönelik bütüncül çalışmalar yürütecektir. Başta kadınlar olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.