Kadınlar Atık Yağları Sabuna Dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Atık Yağları Sabuna Dönüştürüyor

Kadınlar Atık Yağları Sabuna Dönüştürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi'deki kadınlar, atık kızartma yağlarını sabuna dönüştürerek çevreyi koruyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde kadınlar, evlerden topladıkları atık kızartma yağlarını sabuna dönüştürerek çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme katkı sunuyor.

Üniversite Mahalle Muhtarı Esra Polat'ın girişimleriyle bir araya gelen kadınlar, İnönü Üniversitesinin desteğiyle mahalledeki gönüllülerin de katılımıyla atık yağları sabuna dönüştürmek için kolları sıvadı.

Evlerden topladıkları atık kızartma yağlarını üniversitenin tahsis ettiği alana getiren kadınlar, burada akademisyenlerin desteğiyle sabun üretiyor.

Çalışmada üretilen sabunların okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılması planlanıyor.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Önal, AA muhabirine, kadınlara teknik konuda destek verdiklerini söyledi.

Yemeklik atık yağların doğaya bırakılmasının çevreye zarar verdiğini ifade eden Önal, bu yağların sabuna dönüştürülmesinin geri dönüşüm açısından önemli olduğunu belirtti.

Kadınların emeğini değerli gördüklerini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Yağlardan yapılan katı sabunlar doğal sabunlardır, el ve beden temizliğinde kaliteli temizleyicidir. Kızartmalarda kullandığımız yağları bu amaçla kullandığımızda da ülke ekonomisine faydası olacak. Katı sabunu yenilebilir yağlardan da yapabiliriz. Sabunları artık yağlardan yaptığımızda belki Türkiye geneli çöpe atılan milyonlarca ton yağı ekonomiye kazandırmış olacağız."

Muhtar Esra Polat da çevreyi kirleten atık yağları değerlendirilebilir bir kaynak olarak gördüklerini söyledi.

İnönü Üniversitesinin üretim yapmaları için kendilerine yer tahsis ettiğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

"Güzel sonuçlar aldık. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Atıkları yeniden kaynaklara dönüştürerek ekonomiye kazandırmak en büyük amacımız. Burada sabun üretiyoruz, aslında değer üretiyoruz. Kadınlar emek veriyor. Ticari hiçbir kaygımız ve amacımız yok. Ürettiğimiz sabunları kurum ve kuruluşlara, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere bağışlamak istiyoruz. Şu ana kadar 300 litre civarında atık yağ topladık."

Kadınlara sabun üretimi eğitimi veriliyor

Sabun üretimi konusunda kadınlara eğitim veren Emine Uslu, toptan üretimin yanı sıra bu alanda eğitimler verdiğini söyledi.

Uslu, iki gündür kadınlara uygulamalı eğitim verdiğini belirterek, 25 ve 50 kilogramlık üretimlerde uygulanacak yöntemleri anlattıklarını ifade etti.

Toplu üretimin ardından Arap sabunu ve sıvı el sabunu yapımına geçeceklerini aktaran Uslu, kadınların evlerinde bulunan malzemelerle çalışmaya katıldıklarını kaydetti.

Çalışmaya katılan Gülten Günel, evinde biriktirdiği atık kızartma yağlarını getirerek değerlendirdiğini belirtti.

Ev hanımı Esra Yetkiner de atık yağların suyu kirletmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma yaptıklarını, lavantalı ve kahveli katı sabunlar üretmeye başladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Esra Polat, Malatya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Atık Yağları Sabuna Dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:19:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Atık Yağları Sabuna Dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement