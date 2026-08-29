Kadınlar Ayşe Tokyaz Cinayeti Öncesi Adalet İstedi

(İSTANBUL) - Kadınlar, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içerisinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'la ilgili 9 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek karar duruşması öncesinde açıklama yaptı. Açıklamada, "Fail erkekleri koruyan değil; erkek şiddetine karşı koruyucu, önleyici mekanizmaları işleten ve kadın cinayetlerini önlemek için bütünlüklü politikalar oluşturan bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Bir grup kadın, Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi önünde, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içerisinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'la ilgili 9 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek karar duruşması öncesinde açıklama yamak istedi. Ancak, karakol önünde ve çevresinde basın açıklamasına izin verilmedi. Bunun üzerine Küçükçekmece'de başka bir noktada açıklama yapıldı.

Açıklamada, sanık polisin bazı meslektaşlarına yönelik iddialar dile getirildi ve "'Kardeşin reşit, bizi boşuna aramışsın' diyerek kapıdan döndüler. Esra'yı karakola götürmeyi reddettiler. Esra Halkalı Karakolu'na gittiğinde ise polisler katil Cemil Koç'un eski mesai arkadaşı olduğunu söyleyerek süreci ağırdan aldılar, katile zaman kazandırdılar" denildi. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler Kampanya Grubu adına yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ayşe Tokyaz'ın kız kardeşi Esra'nın kapı kapı dolaşarak polislerin görevini yapması için çabaladığı, ancak polislerin, oyalama ve ihmallerle katile zaman kazandırdığı Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi önünde yapacağımız eylem valilik kararıyla yasaklandı. Bu sebeple bugün Halkalı Arena Park önündeyiz.

Biz biliyoruz ki Esra'nın çabası olmasaydı Ayşe'nin cinayeti de katil Cemil Koç'un Diyarbakır'da katlettiği Ejegül Ovezova gibi şüpheli ölüm ya da intihar denilerek cezasız bırakılacaktı, üstü örtülecekti. ... (O) karakol; erkek şiddetini önlemekle yükümlü mekanizmaların nasıl işlevsizleştirildiğini, eski polis olan bir katili kollamayı bir kadının hayatından üstün tutanların bu suça nasıl ortak olduğunu, biz kadınların neden güvende olmadığını açıkça gösteriyor.

Duruşmalarda Cemil Koç'un 'geçmişte sorunlu işlere karışmış biri, yardım eder' diyerek aradığı erkeklerle kurduğu suç ilişkilerini dinledik. Katilin getir götür işlerini yapan, evi temizleten, Esra kardeşini ararken süreci uzatarak onu oyalayan, sosyal medyadan yazıp taciz eden, ifade tutanağını katile sızdıran ve çevirmelere takılmaması için cinayet gecesi katilin yanında gezen polis memurunun dahil olduğu organize bir suç ağından bahsediyoruz. Ayşe'yi yalnızca Cemil Koç değil; bir erkeğin suçunu örtbas eden polisler ve katille suç ortaklığı yapan erkekler el birliğiyle katletti. Küçükçekmece Emniyeti ve Halkalı Karakolu'ndaki memurlar, Ayşe'nin ölümünü önlemediği gibi, delillerin karartılmasında ve cinayet sürecinde rol oynamaktan hala yargılanıyor.

"'KARDEŞİN REŞİT, BİZİ BOŞUNA ARAMIŞSIN' DİYEREK KATİLE ZAMAN KAZANDIRDILAR"

Kız kardeşinin hayatı için çabalayan Esra'nın, tüm gece boyunca karakollar tarafından nasıl oyalandığını, engellendiğini, yok sayıldığını Ayşe Tokyaz cinayeti duruşmalarında dinledik. Esra, kardeşinin şiddete maruz kaldığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek Cemil Koç'un evinin önünde ihbarda bulunduğunda polisler 1,5 saat sonra geldi. 'Kardeşin reşit, bizi boşuna aramışsın' diyerek kapıdan döndüler. Esra'yı karakola götürmeyi reddettiler. Esra Halkalı Karakolu'na gittiğinde ise polisler katil Cemil Koç'un eski mesai arkadaşı olduğunu söyleyerek süreci ağırdan aldılar, katile zaman kazandırdılar.

Karakoldan çıkan Esra'yı orada çalışan polis Mert sosyal medyadan yazarak taciz etti, yardım etme vaadiyle buluşmaya çağırdı ve 'kalacak yerin yoksa bende kalabilirsin' diyerek evine davet etti. Aynı gece Kanarya Asayiş'e çağrılan Esra sorgu odasına alındı; polis Mesut telefonuna el koyarak polis Mert'in attığı taciz mesajlarını sildi. Esra'nın ağlamasına 'duygu sömürüsü' deyip masayı yumrukladı ve şikayet ederse kardeşinin bulunmasının uzayacağını söyleyerek Esra'yı tehdit etti. Resmi ifade tutanağı polisler tarafından katile sızdırıldı; katil elindeki tutanakla Esra'yı arayıp tehdit etme cesaretini bu erkek dayanışmasından, cezasızlığın sağladığı pişkinlikten, patriyarkanın mümkün kıldığı bu zeminden aldı.

Katil Cemil Koç'a, Ayşe'nin bedeninin olduğu bavulu taşırken polis çevirmesine takılmaması için bir diğer polis İlker yardım etti. Esra, tüm gece emniyeti kardeşinin can güvenliğinin olmadığına inandırmaya çalışırken polisler katili korudu, katile zaman kazandırdı, Esra'nın ifadesini katille paylaştı. Polisler, bir kadının can güvenliğini öncelemek, erkek şiddetine karşı koruyucu önleyici tedbirleri almak, görevlerini yapmak yerine Esra'ya şiddet uyguladı. Esra'yı taciz etti, tehdit etti ve delil kararttı.

Bir polis suçluyu kayırmak, diğerleri ise resmi belgede sahtecilik ve görevi ihmal suçlarından tutuklandı ve açığa alındı. Ev zaten dağınıktı, algım kapanmıştı, evi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma üzerine aradık cinayet şüphesiyle değil, güvenlik Cemil Koç'un kadınla birlikte çıktığını söylediği için zorla tutulma aklımıza gelmedi, bizim kan lekesi ayırt etmemiz mümkün değil gibi inandırıcılıktan uzak bahanelerin arkasına sığınan polislerin hepsi ilk duruşmada tahliye oldu.

"SUÇ İŞLEYEN POLİSLER HALA GÖREVE Mİ?"

Soruyoruz: Küçükçekmece'de, Halkalı ve Kanarya karakollarında fail erkekleri koruyan, suç ortağı olan, cinayeti önlemek yerine mümkün kılan, açıkça suç işleyen bu polisler hakkında tahliye olmalarının ardından, kalıcı olarak ne yapıldı? Söz konusu polisler hala görevde mi? Kadınlar şiddete uğrayınca Esra'ya engel olan bu kişilere mi başvurmak zorunda kalıyor? Ve elbette, kadınların erkek şiddetine maruz kaldığında başvurduğu karakollarda daha kaç kadın bu muameleye maruz kaldı? Fail erkekleri koruyan değil; erkek şiddetine karşı koruyucu, önleyici mekanizmaları işleten ve kadın cinayetlerini önlemek için bütünlüklü politikalar oluşturan bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz. 9 Eylül'de Ayşe Tokyaz cinayetinin karar duruşması için Küçükçekmece Adliyesi'nde olacağız."