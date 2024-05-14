Kadınlar diktikleri elbiselerle aile ekonomisine destek oluyor - Son Dakika
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Kadınlar diktikleri elbiselerle aile ekonomisine destek oluyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri giysilerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan Aile Destek Merkezine haftanın 5 günü gelen kadınlar, verilen kurslardan faydalanıyor. Giyim kursunda stres atan kadınlar, ürettikleri giysilerle hem ev ekonomisine destek oluyorlar hem de vakitlerini değerlendiriyorlar.

14.05.2024 15:18
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Kadınlar diktikleri elbiselerle aile ekonomisine destek oluyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri giysilerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan Aile Destek Merkezine haftanın 5 günü gelen kadınlar, verilen kurslardan faydalanıyor. Günün belirli vakitlerinde verilen kurslarda ev kadınları ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine destek oluyorlar hem de vakitlerini ADEM'de geçiriyorlar.

15 ev kadınıyla birlikte ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Giyim Öğretmeni Ayşe Karaman, "Haftanın 5 günü kurslarımız oluyor. Kursumuzda giyim ve dikim ile alakalı her şeyi öğretiyoruz. Bazen siparişler geliyor ve ürettiklerimiz ürünlerden gelir elde ediyoruz. Bu gelirlerle aile bütçesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Giyim kursunda stres attıklarını söyleyen kursiyer Nejla Dincer ise "Haftanın 5 günü giyim kursuna geliyoruz. Güzel vakitler geçirip burada ürettiğimiz giysilerle ev ekonomimize destekte bulunuyoruz. Bu kurslarla stres atıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadınlar diktikleri elbiselerle aile ekonomisine destek oluyor - Son Dakika

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