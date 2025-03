Kadınlar Eşitlik İçin Mücadele Ediyor

(ANKARA) - CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kadınların hak ettiği eşitlik ve özgürlük için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin teminatı olan kadınlar yalnızca aile içinde değil ekonomide, siyasette, bilimde, sanatta hayatın her alanında güçlü ve etkin olmalıdır. Biz kadınlar; Fransız Devrimi'nden dünya savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesi'nden Cumhuriyet Devrimi'ne tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar ve kadın kolları üyesi kadınlar, Ulus Meydanı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Çağlar, şunları ifade etti:

"Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün direnişin ve eşitlik için verilen mücadelenin günüdür. Bugün hayatın her alanında var olma mücadelesi veren, emeğiyle, alın teriyle, aklıyla ve yüreğiyle dünyayı daha adil ve yaşanabilir bir yer haline getiren tüm kadınların günüdür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların eşit haklar için verdiği mücadelenin simgesidir. Kökeni 8 Mart 1857 Newyork'ta kötü çalışma koşullarını protesto eden kadın tekstil işçilerinin grevine dayanır. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin Newyork kentinde 40 bin kadın dokuma işçisi 'eşit işe eşit ücret' çalışma saatlerinde azalma ve doğum izni istemi ile greve başladı. Bu grev esnasında çıkan yangında fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. Bu katliamın üzerinden 168 yıl geçti. Her sene bugün dünyanın her yerindeki kadınlar 8 Mart gününü Newyork'ta hakları için direnirken yanarak hayattan koparılan 129 yol arkadaşımızı kaybetmenin başlattığı mücadele ve isyandan bahsederek konuşmasına başlar. Yaşama hakkını savunduğu için hakaret işiten, eşit işe eş değer ücret dediği için öldürülmek istenen ancak bir adım geri durmayan kahraman kadınlar bu basın açıklamasını balkonlardan haykırmaya, sokaklara kazımaya devam edecektir.

"İstanbul sözleşmesini yeniden yaşatacağız"

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda kadınların hak ettiği eşitlik ve özgürlük için mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin teminatı olan kadınlar yalnızca aile içinde değil ekonomide, siyasette, bilimde, sanatta hayatın her alanında güçlü ve etkin olmalıdır. Biz kadınlar; Fransız Devrimi'nden dünya savaşlarına, Kurtuluş Mücadelesi'nden Cumhuriyet Devrimi'ne, tarihin yazıldığı ilk günden son güne kadar devrimin öncüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Biz ne korkar ne de sineriz! Bir adım geri atmadan, 22 yıldır sesini kesmeye çalıştıklarınızın nefesi olmaya geliyoruz. Biz kadınlar devrimin öncüsü olmaya, çaldığınız hayatların hesabını sormaya geliyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; kadın cinayetlerini durduracağız. Eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçireceğiz. Kadın istihdamını artıracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yaşatacağız."