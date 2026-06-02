Kadınlar Geleneksel Sepet Örücülüğünü Yaşatıyor

Bitlis Belediyesince açılan "sepet örücülüğü kursu"na katılan kadınlar, dekoratif ürünler yaparak geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geleneksel el sanatlarının yaşatılması için "sepet örücülüğü kursu" açtı.

Belediye Kültür Merkezi'nde açılan kursta 25 kadın kursiyer, ağaçların ince sürgünlerinden faydalanarak farklı ebatlarda sepetler üretiyor.

Vazo, kalemlik, tabak altlığı ve çiçekli gibi dekoratif ürünler tasarlayan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Aylin Soyugüzel, kursiyerlerin hem geleneksel el sanatlarını öğrendiğini hem de ürettikleri sepetleri satarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi.

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Soyugüzel, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz burada hem sepet örücülüğünü öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Sepet örücülüğü yaklaşık 5 bin yıllık bir zanaattır. Eskiden daha çok yük taşımak ve depolama amacıyla kullanılan sepetler, günümüzde dekoratif ve hobi amaçlı tercih ediliyor. Kursiyerlerimiz burada hem sosyalleşiyor hem stres atıyor hem de üretim yaparak çevrelerine katkı sunuyor. Kursumuz 1,5 ay daha devam edecek. Kursiyerler eğitim sürecinin ardından usta öğretici olarak görev alabilecek. Amacımız kursiyerlerimizi yetiştirerek bu sanatı yeniden canlandırmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Kursiyerlerden Suzan Sulukaya da kurs sayesinde hem yeni bir meslek öğrendiğini ifade etti.

Ürettiği sepetleri satarak aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Sulukaya, "Evde boş zamanlarımı değerlendirmek için kursa katıldım. Önce örgü öğrendim, ardından sepet örücülüğüne yöneldim. Yaptığım sepetleri satarak mutfak ve kişisel ihtiyaçlarımı karşılıyorum." dedi.