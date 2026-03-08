Son nefesini Kadınlar Günü'nde veren kadının eşinin ifadesi pes dedirtti - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
08.03.2026 17:29
Haber Videosu

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde 42 yaşındaki eşi Sermin Bacak'ı hayattan koparan Ali Bacak'ın jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Eşinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgayı bir "müdahale" gibi göstermeye çalışan zanlı kocanın, "Bıçak elindeydi, almak isterken bir anda saplandı" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde eşi tarafından hayattan koparılan Sermin Bacak cinayetinde detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan eş Ali Bacak, olayın bir "kaza" olduğunu iddia etti.

GECE YARISI BAŞLAYAN TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, gece saat 01.00 sularında Çamlıbel Mahallesi'nde yaşandı. Ali Bacak ile 42 yaşındaki eşi Sermin Bacak arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddete dönüştü. Arbede sırasında sol göğüs altından ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ZANLI KOCADAN "KAZA" İDDİASI: ELİNDEN ALMAK İSTEDİM

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Bacak'ın ilk ifadesi ise pes dedirtti. Eşini kasten öldürmediğini öne süren zanlı, ifadesinde şu sözlere sığındı:

"Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı."

İlçede büyük üzüntü yaratan olayda, Sermin Bacak'ın yaşam mücadelesini tam da Dünya Kadınlar Günü'nde kaybetmesi yürekleri dağladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Güncel, Kavga, Muğla, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
