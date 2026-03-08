Kadınlar Günü'nde Fidan Hediyesi - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde Fidan Hediyesi

Kadınlar Günü\'nde Fidan Hediyesi
08.03.2026 13:29
KARLİKA, Trabzon Havalimanı'nda kadınlara fidan dağıtarak 8 Mart'ı kutladı ve doğaya katkı sağladı.

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karadeniz Turizmi Lider Kadınlar Derneği'nin (KARLİKA) üyeleri, Trabzon Havalimanı'nda uçaktan inen kadınlara fidan hediye ederek günlerini kutladı.

Kentte, turizm sektöründe liderlik rolü üstlenen kadın profesyonellerin ortak akıl ve iş birliğiyle bir araya gelerek turizm sektörünün yönünü belirleyen karar süreçlerine, ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla kurulan Karadeniz Turizmi Lider Kadınlar Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde bir araya gelen dernek üyeleri, piste iniş yapan uçakları bekleyerek uçaktan inen kadınlara fidan hediye etti. Üyeler, terminalde kurdukları fidan dolu stantla kadınlara hem sürpriz yaptı hem de doğaya katkı sağlayacak bir farkındalıkla günlerini kutladı. Fidanları alan kadın yolcular etkinlik karşısında memnuniyet duyduklarını dile getirirken, ortaya tebessüm dolu görüntüler çıktı.

'BU ÖZEL GÜNÜ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK'

KARLİKA Derneği'nin Başkanı Anıl Bayraktar, Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratarak, dünyaya bir katkı olsun düşüncesiyle fidan dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "KARLİKA, Kadınlar Günü'nün aslında tam merkezinde. Turizm konuşuyoruz ve turizm demek; hayatın tüm akışında var olan sektörlerde varız demek. Dolayısıyla üreten, çalışan ve sahada var olan kadınların aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kutlamak için buradayız. Trabzon Havalimanı'nda bir araya geldik. Çünkü bölgemize gelen herkesin geçtiği ana nokta burası. Hazır, bugün bize bahşedilmişken, bu özel günü değerlendirmek istedik. Yoksa sadece bir gün değildir bizim günümüz. Kalıcı bir ürün olsun istedik ve fidan hediye edelim dedik. Fidanlarında dikimi halinde dünyaya, yeni nesle bir hediye olsun diye düşündük. Aslında, kadın gözüyle bakmamak lazım. Nesilden nesle aktarımda bizler için kıymetli. Kadın dediğimde aklımda ilk gelen mücadele oluyor. Üretim, enerji, neşe, keyif, hayatın enerji kaynağı da diyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

