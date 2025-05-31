Kadınlar Kaynakçılıkta Başarıyı Yakaladı - Son Dakika
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Kadınlar Kaynakçılıkta Başarıyı Yakaladı

31.05.2025 11:19
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Kırşehir'de 4 kadın kaynakçılık kursunu tamamlayarak erkek mesleği algısını kırdı ve istihdam sağladı.

Kırşehir'de katıldıkları kursta kaynakçılığı öğrenen 4 kadın, "erkek mesleği" algısını kırarak kendilerine yeni iş alanı oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi, Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğiyle düzenlenen kaynakçılık kursuna 4'ü kadın, 20 kursiyer katıldı.

Yaklaşık 360 saatlik kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan kaynakçılıkla yeni iş olanaklarına kavuşması hedefleniyor.

Ayrıca kurs sayesinde kaynakçılık alanında istihdamın artması ve yetişmiş elemanla ülke ekonomisine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kursa katılan kadınlardan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Hilal Solak, AA muhabirine, 3 ay eğitim gördüğünü ve kaynak işini öğrendiğini söyledi.

Kaynakçılığın, hassasiyet ve ince işçilik gerektirdiğini, bunu da kadınların iyi şekilde yapabileceğini ifade eden Solak, kadın kaynakçı sayısının çok az olması nedeniyle bu işe niyetlendiğini dile getirdi.

İş imkanlarını araştırdığını ve yeni bir meslek edinmek için kursa geldiğini anlatan Solak, "İş imkanlarını araştırırken karşıma bu kurs çıktı, o yüzden başvurdum. İlk başlarda biraz çekinmiştim ama hocalarımızın tavsiyesi ve desteğiyle devam ettim. İş imkanlarının da güzel olduğunu duydum, inşallah sonuç da öyle olur. Büyük fabrikalarda istihdam oluyor, inşallah ben de oralarda işe girerim." diye konuştu.

Eşinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu belirten Solak, "Aslında kaynak işi çok zor, evet erkek işi. Ben de çok zorlandım ama başardık. Hocalarımızın da desteğiyle gayet güzel oldu." dedi.

"Kadınlar da her şeyi başarabilir"

Kursiyerlerden 40 yaşındaki Hacer Kaya ise başka bir kursa giderken kaynakçılık kursunu duyduğunu ve bu işi yapabileceğini hissettiğini ifade etti.

Kursa severek ve isteyerek geldiğini, kaynak yapmanın güzel olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Mesela demir kapıyı ben kaynattım. Bana 'yapamazsın' dediklerinde ben de 'yapamazsam' diye düşünmüştüm. Hocalarımızın sayesinde başardım, öğrendim. Zor diye bir şey yok. Kadınlar olarak istersek başarabiliriz. Maske ve eldivenlerimizi takıp çalıştık. Elektrotlar yapışıyordu ve biz bilmiyorduk. Gösterdiler ve şimdi yapıştırmıyoruz artık. Bütün kadınlara söylüyorum, onlar da bu kurslara gelsinler. Sadece erkekler değil, kadınlar da her şeyi başarabilir."

"Kadınlar, erkeklere göre daha güzel kaynak yapıyor"

Metal Teknolojisi Öğretmeni Deniz Demirel de kursiyerlerle 360 saatlik ders yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlere gaz altı, elektrik, lazer, toz altı ve direnç kaynağını da öğrettiklerini anlatan Demirel, "Şu anda kursiyerlerimiz kaynakları çok iyi şekilde öğrenmiş durumdalar. Kadın kursiyerlerimiz erkeklere göre daha güzel kaynak yapıyor. Sebebi de daha soğukkanlılar, elleri titremiyor. Biliyorsunuz kaynakta özellikle elinizin titrememesi lazım. O yüzden kursa katılan kadın arkadaşlarımız gayet güzel kaynak yaptılar. Bu kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, istedikleri takdirde çok güzel bir şekilde bu mesleği icra edebilirler." ifadelerini kullandı.

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş "Kadın kursiyerlerimizle konuştuğumuzda çok sevdiklerini söylediler. Onların rahatça iş bulabileceklerini ve kursları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar insanlarımızı istihdama yönelik açılan kurslara katılmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Eğitim, Kadın, Son Dakika

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