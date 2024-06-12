Kadınlar Kooperatif Kurarak İş Yeri Açtı - Son Dakika
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Kadınlar Kooperatif Kurarak İş Yeri Açtı

Kars'ın Digor ilçesinde kooperatif sayesinde güç birliği yapan 9 kadın, devletin desteğiyle iş yeri kurdu. Ürettikleri yöresel ürünleri satarak kazanç sağlayan kadınlar, açtıkları kafede müşterilere hizmet veriyor.

12.06.2024 11:16
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Kars'ın Digor ilçesinde kooperatif sayesinde güç birliği yapan 9 kadın, devletin desteğiyle iş yeri kurdu.

Vali Ziya Polat'ın her ilçede bir kadın kooperatifi kurulması talimatı üzerine, Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan'ın girişimiyle ilçedeki bir grup kadın el ele vererek "Üreten Eller Kadın Kooperatifi"ni kurdu.

Kooperatif bünyesinde ürettikleri turşu, mantı, erişte, baklava, kete ve çeşitli yemekleri satarak kazanç sağlayan 9 kadın, daha sonra işletme açtı.

Açtıkları kafede müşterilerine bazı yöresel ürünlerin yanı sıra yiyecek içecek satışı yapan kadınlar, işletme sayesinde iş sahibi oldu.

Kaymakam Okatan, AA muhabirine, Vali Polat'ın talimatı üzerine ilçede kadın kooperatifi kurulmasını sağladıklarını söyledi.

Bu kapsamda bir kafenin açılması için de çalışma yaptıklarını anlatan Okatan, "En ince ayrıntısına kadar kafeyi dizayn etmeye çalıştık. Daha sonra logo çalışması yaptık, logoda ilçedeki 5 kiliseyi kullandık. Diğer taraftan kadınların birlikteliğini sembolleyen iki el figürümüz var. Burada modern bir kafe görünümü oluşturmaya çalıştık. Ülkemizde bu tarz bir girişim, bir işletme yoktu. Diğer esnaflarımıza da örnek olup ilçede sunulan hizmeti artırmayı amaçladık." dedi.

Okatan, kadınların işletme sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, aynı zamanda aşçı yardımcılığı kursunda eğitim aldıklarını dile getirdi.

Üreten kadınları sertifikalı ve daha profesyonel hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Okatan, "Bunu da ADEM (Aile Destek Merkezi) projesi üzerinden yapıyoruz. Yöresel ürünlerden kete yapılıyor. Ketemizi İstanbul'da, Ankara'da uzaklarda oturan Digorlu, Karslı hemşehrilerimize sipariş üzerine gönderebiliyorlar. Her gün burada sıcak yemeğimiz, fast food ürünlerimiz, serpme kahvaltımız var ve her gün açığız. Burada aynı zamanda organik ürünler de yapılıyor." diye konuştu.

"El birliğiyle çalışıyoruz"

Kadınlardan Aynur Baykiz ise desteklerinden dolayı Kaymakam Okatan'a teşekkür ederek, "Kadınlar olarak bu kafede paramızı kazanıyoruz. Böyle bir projede yer aldığımız için çok memnunuz. El birliğiyle çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Her kesimden buraya geliyorlar, vatandaşlar çok memnun. Günde 13-14 çeşit yemek yapıyoruz. Önceden ev hanımıydım, çocuklara bakıyordum, hayvancılık yapıyordum, şimdi de imkan verildi işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suna Gül de yaklaşık 4 aydır hizmet verdiklerini belirterek, "Vatandaşların talebi üzerine yemekler yapıyoruz. Bayramda lavaş, tatlı, içli köfte, kete siparişi aldık. 8 arkadaşımla beraber burada çalışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Bazen ürünlerimizi il dışına da gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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