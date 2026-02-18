Kadınlar Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor

Başkentte, Altındağ Belediyesince organize edilen Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyesi kadınlar, ramazan öncesi gönüllü olarak camileri temizlerken, zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Camilerde halıları, camları ve duvarları silen ve genel temizlik yapan gönüllü kadınlar, vatandaşların ramazanda ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesi için çalışıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan belediyenin Kadın Eğitim Kültür Merkezi yöneticilerinden Tuğba Ünsal, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak camileri temizlediklerini söyledi.

Yaptıkları işin sadece temizlikten ibaret olmadığını ifade eden Ünsal, "Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte mahalle camilerimizde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte temizlik çalışmalarında bulunuyoruz. Bu gönüllerimizi de ramazana hazırlıyor." diye konuştu.

Çamlık Kadın Eğitim Kültür Merkezi sorumlusu Aysel Özdemir de yardıma ihtiyacı olanlara gönüllü destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin temizlik ile alışverişlerine yardımcı olduklarını, ramazan öncesinde ise camilerde temizlik faaliyeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Ramazan öncesi zaten evlerimizi temizliyoruz, başta Allah'ın eviyle başlamak istedik"

Camide gönüllü temizlikte bulunan Meral Ünal, arkadaşlarıyla beraber cami temizliği konusunda sorumluluk üstlendiklerini ve bu işi severek yaptıklarını belirtti.

Ünal, "Gönüllü olarak yapıyoruz, mutluyuz. Ramazan öncesi zaten evlerimizi temizliyoruz, başta Allah'ın eviyle başlamak istedik." dedi.

İnsanlara örnek olmak istediklerini ifade eden Ünal, "Bundan sonra da inşallah arkadaşlarımızla örnek oluruz ve daha çoğalarak gideriz. Çünkü toplum olarak kadınlar, pek evlerinden çıkmıyorlar, sadece evlerini görüyorlar temizlik açısından ama en birincisi Allah'ın evini unutuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Ramazan boyunca sıkı bir denetim altında olacağız"

Öte yandan, Belediyenin İdari İşler Şube Müdürü Kadir Arslan, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğünce ilçe sınırları içinde fırın ve unlu mamulleri işletmelerini ramazan öncesi denetlediklerini belirtti.

Denetlemelere ilişkin bilgi veren Arslan, "Denetlemeler sırasında özellikle iş yerlerinde hijyen kontrolleri, temizlik, depolama alanları ve son kullanma tarihleri olan ürünleri kontrol ediyoruz. Ayrıca pide ve ekmek gramajlarını kontrol ediyoruz. Olumsuz bir durumun tespiti halinde ilgili işletmelere idari yaptırım kararı ile gerekli işlemleri uyguluyoruz." diye konuştu.

Arslan, gıda kontrollerinde taviz vermediklerinin altını çizerek, "Ramazan boyunca sıkı bir denetim altında olacağız. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumu görmesi durumunda, 444 39 19 belediyemizin iletişim numarasını arayarak Altın Masa Çağrı Merkezi'ne şikayette bulunabilirler." ifadelerini kullandı.