Kadınlar Teknolojiyle Tanışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Teknolojiyle Tanışıyor

01.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altındağ'da kadınlar, akıllı telefon kursuyla dijital dünyayı öğrenip sevdikleriyle görüntülü görüşüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde açılan kursta teknolojiyle buluşan kadınlar, akıllı telefonlarıyla dijital dünyayı öğreniyor.

Altındağ Belediyesi'nce Yıldıztepe Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde ücretsiz verilen kursta kadınlara, telefonu açma kapama, ses ayarları, uygulama indirme, arama motoru kullanma, sosyal medya uygulamaları edinme ve görüntülü arama gibi birçok konu anlatılıyor.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı eğitimlerde kadınlar, torunları, çocukları ve akrabaları ile görüntülü görüşerek hasret gideriyor.

Bazı kursiyerler ise sosyal medya uygulamaları üzerinden haberleri anlık takip ederek, tanıdıklarıyla etkileşimde bulunuyor.

Kursiyerlere gönüllü eğitim veren bilgisayar öğretmeni Hatice Gençosmanoğlu, AA muhabirine, çoğunluğu 60 yaş üstü kursiyerlerden oluşan gruba akıllı telefonların temel fonksiyonları ve çeşitli uygulamaların kullanımına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.

Teknolojinin çağın vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Gençosmanoğlu, "Büyüklerimiz, teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Mobil bankacılık, e-Devlet, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gibi birçok dijital işlemi yapmayı öğretiyoruz." dedi.

Eğitimle, belirli yaş üzeri kullanıcıların dijital platformlarda daha güvenli, bilinçli ve korkmadan hareket edebilmelerini hedeflediklerini aktaran Gençosmanoğlu, eğitimlerin 5 haftadır sürdüğünü, şu ana kadar telefon açma kapama, ses kısma-açma evresinden, görüntülü konuşma seviyesine kadar geldiklerini söyledi.

Gençosmanoğlu, kursa katılanların dijital platformda bir adım önde olmalarını her zaman desteklediğini kaydetti.

"Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz"

Kursa katılanlardan 59 yaşındaki Canan Özdindar, eğitim sürecinin kendisine fayda sağladığını, birçok fonksiyonu öğrendiğini, kendisine sosyal medya hesabı oluşturduğunu anlattı.

Eşini, çocuklarını ve torunlarını görüntülü arayarak hasret giderdiğini, bunun kendisini daha özgür hissettirdiğini belirten Özdindar, "Özellikle eşimi takip etmek çok hoşuma gidiyor. Hiç ummadığı zamanlarda onu görüntülü arıyorum." dedi.

Telefonunda internet sitelerinde gezdiğini, araştırmalar yaptığını aktaran Özdindar, "Ben bu kursun haricinde örgü kursuna da gidiyorum. Onunla ilgili bir uygulama indirdim. Oradan örneklerimi çıkarıyorum, ne yapmak istediğime karar veriyorum. Günlerimiz böyle geçiyor, çok güzel, çok mutluyuz. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz." diye konuştu.

"Görüntülü konuşmak özlemimi azaltıyor"

Kursiyerlerden 76 yaşındaki Döndü Yılmaz da "Torunum altıncı sınıfta okuyor. O beni arıyor okuldan gelince. Ben de onu arıyorum. 'Anneanne ne yapıyorsun? Anneanne iyi misin?' diyor. 'Sana kurban olurum çok özledim' diyorum." dedi.

Kursiyerlerden 59 yaşındaki Aynur Şahin de "Ben önceden telefon kullanmayı biliyordum. Bankacılık ve hastane işlemlerini yapmayı bilmiyordum ve burada öğrendim." ifadesini kullandı.

Akıllı telefon kursuna katılarak çağa ayak uydurmak istediğini dile getiren 60 yaşındaki Selma Üzülmez de emekli olduğunu ve mobil bankacılık işlemlerini artık halledebildiğini söyledi.

Çocuklarının Almanya'da yaşadığını belirten Üzülmez, "Almanya'da çocuklarım var onları görüntülü arayınca özlemim biraz daha azalıyor. Onları görünce mutlu oluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Akıllı Telefon, Yerel Haberler, Teknoloji, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Teknolojiyle Tanışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:14:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Teknolojiyle Tanışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.