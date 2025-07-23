Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

KADES hakkında detaylı bilgi veren ekipler, kadınların cep telefonlarına uygulamayı indirmeleri konusunda destek sağlandı.

İlçe genelinde faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına benzer bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini ifade etti.