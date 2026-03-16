Kadınlardan Türkülerle Tiyatro - Son Dakika
Kadınlardan Türkülerle Tiyatro

16.03.2026 12:41
Ankara Kadın Müzik ve Sanat Topluluğu, türkülerin hikayesini sahnede canlandırarak seslendiriyor.

ANKARA'da kurulan 'Ankara Kadın Müzik ve Sanat Topluluğu', Anadolu türkülerini farklı bir konseptle sahneye taşıyor. Topluluk, sahnede önce türkülerin ortaya çıkış hikayesini tiyatral olarak canlandırıyor, ardından koro şeklinde seslendiriyor.

Koro Şefi Oğuz Boran tarafından 8 yıl önce kurulan 'Ankara Kadın Müzik ve Sanat Topluluğu', Anadolu türkülerini Türkiye'de ilk kez denenen bir konseptle sahneye taşıdı. 8 yıl boyunca koro olarak çalışmalarını sürdüren topluluk, kısa süre önce tiyatro çalışmalarını da projelerine dahil etti. Akademisyen, banka memuru, ev kadını, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından sadece kadınlardan oluşan topluluk, sahnede önce türkünün ortaya çıkış hikayesini tiyatral olarak canlandırıyor, ardından koro eşliğinde türkülerin seslendirmesini yapıyor.

'TÜRKÜNÜN HİKAYESİNİ OYNUYORUZ'

Topluluğun tiyatral gösterilerinde yönetmenlik yapan Yücel Topuz, projede yer alan kadınların büyük emeği olduğunu söyleyerek, "Her meslek grubundan, her yaş grubundan ve sadece kadınlardan oluşan ve yapılmayanı yapmaya çalıştığımız bir topluluğuz. Topluluğumuz 8 yıldır koro şeklinde devam ediyordu. Kısa bir süre önce tiyatral çalışmalarına başladık ve şu anda türkülerin hikayesini anlatıp sonrasında da türküleri seslendiriyoruz. Normalde, türküler korolar halinde ya seslendiriliyor ya da bir türkünün hikayesi oynatılıyor sahnede. Şu an 10 tane türkünün hikayesini oynuyoruz. Hikayeyi sahnede oynayıp, seslendirme olayını Türkiye'de ilk defa biz yapıyoruz. Biz şu anda 'bakın arkadaşlar dinlediğiniz türkülerin hikayesi bu ve bu şekilde yakıldı, bu türküyü yakan kişi bunları hissetti' demek için bu projeye başladık. İnsanlar türküleri dinliyordu; ama hikayesini bilmiyordu. 'Bu türkünün hikayesi böyleymiş, böyle bir hikayesi varmış' denmesi ve insanlarda farkındalık oluşturmak bambaşka bir duygu. Koromuzu türkülerin hikayesiyle birleştirdiğimiz zaman seyircide bambaşka bir hava yaratıyor" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE YAPILMAYAN BİR KONSEPT YAPIYORUZ'

Farklı illerde turne yapmayı planladıklarını kaydeden Topuz, "Kadınlarımızı her yere götürerek 'evet biz kadın olarak bu şeyi başardık, herkes bunu yapabilir' demeye çalışıyoruz. Gittiğimiz illere göre türküleri değiştirerek ve yörelerin hikayesini oynatarak insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Projeye başlarken heyecan hissetmek gerekiyordu. Kadınlarımız bu heyecanı fazlasıyla hissettirdi. Bundan sonrasını seyircilerimizin yorumuna bırakıyoruz. Yaptığımız işi Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çünkü yapılmayan bir şey yapıyoruz. Bunu ilerleyen süreçlerde farklı şehirlerde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak, dezavantajlı guruplara oyunlarımızı sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜZİĞİN RİTMİNE KENDİMİZİ KAPTIRIYORUZ'

Diğer topluluk üyesi Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Kübra Sarıkaya (45), "Müziği çok sevdiğim için burada yer almak istedim. Kadın topluluğu olması ayrıca heyecan verici. Aslında anlatılmaz, yaşanır diyeceğim. Müthiş ve enerjisi çok yüksek bir grup. Kadınlar zaten çok güçlüdür, zaten bir araya gelince de çok güzel bir sinerjimiz oluştu. Hepsi zaten ayrı ayrı enerjik insanlar. Hocalarımız bize türküleri doğru söylemeyi, güzel söylemeyi ve hissederek söylemeyi öğretiyor. Biz de elimizden geldiğince birlikte eğlenerek söylüyoruz ve ilerleme kaydediyoruz her geçen gün. Sahnede birbirimizle yardımlaşıyoruz. Sadece müzik yapmayı seven, ruhu güzel, kendisi güzel kadınlar olarak bu kapıdan giriyoruz ve müziğin ritmine kendimizi kaptırıyoruz. Çok güzel anlar yaşıyoruz. Çok güzel anılar biriktiriyoruz. Kimlikler yok orada, sadece biz varız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Kültür, Müzik, Sanat

Son Dakika Güncel Kadınlardan Türkülerle Tiyatro - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadınlardan Türkülerle Tiyatro - Son Dakika
