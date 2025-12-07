Karabağlar'da Kadınların Ördüğü Battaniyelerden Elde Edilen Gelir, Lösev'e Bağışlanacak

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi'nde, Atatürk Lisesi Bilinçli Tüketici Kulübü ve Kızılay Kulübü'nün yürüttüğü "Birlikte Ördük" projesi dayanışma örneğine sahne oldu. Gönüllü kadınlar tarafından örülen yüzlerce haroşa parçası, battaniyelere dönüştürüldü. Kermeste satışa sunulacak battaniyelerden elde edilen gelir ise LÖSEV'e bağışlanacak.

"Birlikte Ördük" projesinin yürütüldüğü Yaş Alma Merkezi'ni, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da ziyaret ederek çalışmalara katılan kadınlar, mahalle muhtarı ve yetkililer ile bir araya geldi. Kadın emeğinin gücüne ve dayanışmanın toplumsal önemine dikkati çeken Kınay, anlamlı çalışmanın büyük bir iyiliğe dönüştüğünü vurguladı.

Proje kapsamında binlerce 30x30 santimetrelik örgü parçası toplanarak Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı ve Karabağlar Belediyesi Nokta İleri Yaş Alma Merkezi gönüllüleri iş birliği ile örnek bir çalışmaya dönüştü. Hazırlanan battaniyeler, 17 Aralık'ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde düzenlenecek kermeste satışa sunulacak. Kermesten elde edilecek gelir ise genç yaşta hayatını kaybeden İYTE öğrencisi Umut Akdağ adına LÖSEV'e bağışlanacak.

Kermesin ardından proje devam edecek ve hazırlanan battaniyeler, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Küçük parçalar birleşti, büyük bir umuda dönüştü"

Ortaya çıkan her battaniyenin bir umudu temsil ettiğini belirten Kınay, "Burada ortaya çıkan her emek bir çocuğa, bir yüreğe dokunuyor. Küçük gibi görünen parçalar birleşerek büyük bir iyiliğe dönüşüyor. ve bunu başaranlar yine kadınlar" dedi.

"Bu hakları 91 yıl önce Atatürk sayesinde kazandık"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı haklara da değinen Kınay, "Biz bu hakları 91 yıl önce Atatürk sayesinde kazandık. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hala 'Kadın belediye başkanı seçilemez' denilen yerlerde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bugün o önyargıların yıkıldığını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.

20 ay öncesine kadar ilçedeki kadın muhtar sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini de hatırlatan Kınay, bugün Karabağlar'ın 58 mahallesinin 20'sinde kadın muhtarların görev yaptığını belirterek, "Her biri kendi mahallesinde değişimi başlatıyor. Onların yarattığı etki Karabağlar'ın tamamına yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"Devrim kadınların ayak izinde"

Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın en güçlü yolunun kadınların örgütlü mücadelesi olduğuna vurgu yapan Kınay, "Umudu büyüten kadınlardır. Devrim kadınların ayak izinde" sözleriyle konuşmasını tamamladı.